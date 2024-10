El Presidente de la República y la Constitución

Prácticamente en todas las elecciones nacionales se plantean discusiones respecto a lo que puede hacer y lo que no puede hacer el Presidente. Este año se ha discutido más. Se han leído en la prensa u oído en radio y televisión cosas como: el Presidente debe actuar como el rey de Inglaterra y no hablar de política; el Presidente no puede “hacer” política; el presidente no puede hacer política, pero sí defender una ley de su gobierno; el artículo 77 numeral 5 debe interpretarse en forma amplia o sin extremismos, o directamente sustituirse, se precisa una ley reglamentaria, etc. Es frecuente que los actores políticos cambien de bando según sus intereses y si el Presidente es de su partido toleran todo y si es de otro partido lo critican. Algunos dicen que esta disposición es oscura, incierta, que genera incertidumbres, etc. Nunca se advirtió que desde el derecho constitucional no es una norma problemática y algunos han escrito sobre el tema no para una discusión concreta, sino con carácter general.