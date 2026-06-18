El ser y el hacer del uruguayo

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La etimología indica que procrastinar deriva del latín cras, “mañana”, y si se le anexa pro implica que se hará el día siguiente. El término es de uso frecuente en el idioma inglés y no tanto en castellano.

Se sabe que el idioma es algo vivo, que evoluciona o involuciona a fin de adaptarse a los tiempos históricos. Prueba de ello son los neologismos que hoy usamos y ayer no existían.

A escala global se habla de la aceleración en los procesos y la inmediatez en los resultados deseados (adviértase, decimos “deseados” y no “merecidos” o “trabajados” a conciencia).

Ahora vengamos al terruño y mirémonos en el espejo. Sin maquillajes, a cara lavada, a lo más bien peinados y, si se es muy coqueta/o, pueden perfumarse.

Me refiero a lo personal, pero sobre todo a lo grupal, sectorial, comunitario y social. O sea, lo cultural e idiosincrático que sustenta el ser y el hacer nacional en sus múltiples manifestaciones del diario vivir.

Y aquí surge el cuco que no nos deja mentirnos o engañarnos: subrayo lo de ser y hacer. Personal, grupal, sectorial, comunitario, departamental y nacional. Educativo, laboral, empresarial, sanitario, económico, científico, tecnológico, innovador, de relación regional e internacional. En suma, progreso o retroceso, desarrollo o estancamiento.

No les robo más tiempo, vayamos al grano. El tema de y en Uruguay es con nosotros los uruguayos.

Nosotros no procrastinamos. No andamos con chiquitas. Jugamos a lo grande, y eso requiere de un neologismo que se adecúe a nuestro ser y hacer nacional. Los uruguayos simple e indolentemente proquinquenamos.

Hace décadas decimos lo que haremos y sistemáticamente lo postergamos.

Entre otras cosas, porque nos falta información. No registramos de forma adecuada la data del quehacer nacional, y sin ella la info estadística es insuficiente para pretender organizar un desarrollo que contemple lo básico: costo, beneficio, calidad, ética y provecho social comunitario. Sí, el bien común y el interés general.

Ejemplo. Una perla del collar de varias vueltas: otra vez el ministro de Economía de turno tuvo su visita a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Bien ahí. Lo malo es que seguimos repitiendo lo que en su momento dijo Astori y luego repitieron a coro muchos otros: “Uruguay va a aplicar para ingresar”.

Olvidan y olvidamos que hay que reformular toda nuestra forma de encarar el Estado nacional para ajustar nuestro hacer en las 25 áreas que requiere la OCDE.

Entren en la página de la OCDE y verán cuán lejos estamos en la medida que sigamos con nuestro tranco. Vean también cuáles países ya ingresaron y cuáles están en proceso. Comparativamente, estamos rezagándonos.

La cuestión no es ni será fácil ni rápida. Razón de más para asumir ya el desafío y ponerse de lleno, entre y con todos, a transitar el camino. Que, desde ya aviso, requerirá rever todo lo que está escrito en nuestro prolífico organigrama estatal, pero no se cumple ni se atiende ni se entiende. Porque el punto es que no se entiende y, por lo tanto, no se atiende y, obvio, no se cumple. Sí, en las políticas de desarrollo el orden de los factores altera el producto. En nuestro caso el producto es el país que les dejaremos o no a hijos y nietos.

De pique urge redimensionar el Instituto Nacional de Estadística y proveer de medios al Sistema Estadístico Nacional. El autoconocimiento es condición sine qua non.

Claro, doy por bueno que nuestro sistema político asumirá, de una vez por todas, que al desconcierto nacional en reiteración quinquenal que hoy tenemos se lo debe abordar recortando intereses sectoriales improductivos que coliden con cualquier intento de racionalidad básica.

Uruguay tiene todo para ser optimista. La duda es si los uruguayos estamos dispuestos a asumir la responsabilidad y el compromiso. En lo personal percibo que estamos en un punto y un momento crucial; da para ser pesimistas u optimistas. La clave está en cada uno de nosotros.

Lo último, por ahora. Estamos viviendo unos días plenos de absurdos. Todos, de una u otra forma, estamos desconformes. Quizás esta sensación de desánimo puede ser la mecha que abra mentes y almas para comenzar a transitar el camino virtuoso.

Gonzalo Pou