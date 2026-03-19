El tránsito vehicular en Montevideo

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Dos cuestiones sobre tránsito vehicular en Montevideo; una práctica, otra de concepto.

Primera: cada tanto se produce un choque de frente en la rambla, cuando un automóvil muerde el cordón central y se atraviesa en la senda contraria. El problema es tratado únicamente como un problema de exceso de velocidad. Puede ser esa una de las causas, pero me temo que la distracción sea más relevante.

Para mitigarla, bastaría la pintura de una franja dentada (como la franja lateral blanca de las carreteras), a unos 10 centímetros del cordón central. El acercamiento excesivo al cordón que se pueda producir por distracción llamará la atención del conductor de modo inmediato y provocará la corrección inmediata y eficiente de la maniobra. Una vida que se salve bastaría para justificar el gasto. Pero pasa el tiempo y a ningún ingeniero de tránsito se le ocurre sugerirlo, y debemos resignarnos a nuevos accidentes fatales.

Segunda: la Intendencia de Montevideo (IM) suele dirigir sobres y sobres con multas a la dirección del propietario formal del vehículo, aun cuando este se haya desprendido de dicho vehículo años antes. En vano, uno pide que se multe al conductor que la IM tiene individualizado, en lugar de seguirla contra un propietario que ya vendió, cobró el precio y se desprendió de la posesión. No, la IM insiste con el propietario formal, lo cual es insólito porque el que viola las normas, cruza con luz roja, excede la velocidad, estaciona en doble fila, etc., es el poseedor, no el propietario.