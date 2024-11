Gobernabilidad, mayorías y acuerdos

Si yo fuera la candidata de la coalición republicana (CR) y me preguntaran cómo haré para gobernar sin la mayoría en la Cámara de Senadores, contestaría que no puedo agraviar a la oposición asumiendo que no va a dejar gobernar al ganador. Que no debo suponer que no dará nunca sus votos para nombrar autoridades de los EE.AA., ejemplo al que se recurre permanentemente.