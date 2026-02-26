  • Cotizaciones
    La ley de aborto

    Sr. director:

    Las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) insisten una y otra vez en la necesidad de modificar la Ley 18.987 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Dentro de varios cambios, han puesto especial énfasis en el aumento de los plazos para acceder al aborto, ya que los resultados de los estudios del primer trimestre se obtienen en general pasadas las 12 semanas de embarazo.

    Edison González Lapeyre 

    El deterioro de la CARU
    Ismael D. Porta Cabrera

    La Antártida no está congelada

    ¿Hacia dónde va ese cambio de legislación? A facilitar aún más el aborto por anomalías congénitas. Paso a explicar.

    En Uruguay, el aborto provocado se legalizó en 2012. Antes, en 2007, se publicó un trabajo, entre 1982 y 2003, que advertía que el 89% de las madres a quienes se les había adelantado que sus hijos iban a tener un hijo con síndrome de Down abortó. Cabe destacar que a edades gestacionales avanzadas (alrededor de los cuatro o cinco meses) y con un marco legal prohibitivo.

    Hoy por hoy, no es infrecuente que se inicie el proceso de IVE mientras se espera el resultado de los estudios de ADN, ecografía y screening bioquímico, etc. Así se aseguran de no pasarse de plazos, la decisión ya está tomada. Es bien claro, no se aborta porque no se quiere tener ese hijo, se aborta porque el hijo puede tener una anomalía congénita.

    Pero, si es en el marco de la ley, mejor, los padres reciben el mensaje de que es posible y hasta deseable no traer un niño al mundo con algún hándicap y el equipo de salud ‘acompaña’, porque cree que la mujer tiene derecho a poner fin a la vida de su hijo, ya no porque no acepta el embarazo, sino porque existe la probabilidad de que tenga una anomalía que sea discapacitante. Eso es, lisa y llanamente, rechazo y discriminación.

    ¿Aquello de la pendiente resbaladiza será cierto? Creemos que sí, al igual que proponen modificar la ley de IVE en sus aspectos medulares, se irán ampliando las causales. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 100 niños en todo el mundo tiene un diagnóstico de trastorno del espectro autista. Las causas del autismo son mayoritariamente genéticas y tal vez no se esté muy lejos de su diagnóstico prenatal y, con ello, la vida fetal de estos niños estará en peligro.

    Hacemos un llamamiento a la Asociación Down del Uruguay, a la Fundación Corazoncitos, a la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad, a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo a que se involucren y rechacen enfáticamente el aborto por anomalía fetal y se lo hagan saber a las autoridades ministeriales y al Parlamento.

    Que se expresen si hubiera sido mejor que esos niños no hubieran nacido.

    Lourdes González

    Médica ginecóloga. Mag. en Bioética. Diplomada en DD.HH. (r)

    Oficialismo

    Una misión a Cuba causa dudas en el Frente Amplio, mientras el gobierno busca la forma de enviar "ayuda humanitaria"

    Por Santiago Sánchez
    Cárceles

    Proyecto para descentralizar el INR causa división en el Frente Amplio y la oposición, entre críticas por "concentrar poder"

    Por Macarena Saavedra
    Medioambiente

    La disputa por la exploración petrolera en el mar territorial abre varios frentes a nivel civil y administrativo

    Por Lucía Cuberos
    Conflicto en Medio Oriente

    Uruguay respalda declaración que condena el plan "ilegal" de Israel de "expandir su presencia" en Cisjordania

    Por Redacción Búsqueda

    Sede de la DGI, en Montevideo. 

    DGI empezó a publicar nómina de los "deudores contumaces"

    Por Redacción Búsqueda
    Inspector de tránsito de la Intendencia de Montevideo.

    Funcionarios de la IM recibieron partidas por multas y patentes de hasta $ 800.000 anuales pese a estar sumariados e investigados

    Por Federico Castillo
    Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

    La caja de profesionales inicia una investigación interna ante supuesta "filtración" de información y especulaciones sobre "micrófonos" ocultos en la sala del directorio

    Por Redacción Búsqueda
    Integrantes del Cuerpo de Bomberos de Guadalajara intentan apagar un vehículo incendiado tras la caída del Mencho.

    Lubetkin cree que Uruguay no está "exento" de disturbios como los que vive México tras la caída de un líder narcotraficante; "puede ser parte de nuestra realidad"

    Por Santiago Sánchez
    // Leer el objeto desde localStorage