La ley de aborto

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) insisten una y otra vez en la necesidad de modificar la Ley 18.987 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Dentro de varios cambios, han puesto especial énfasis en el aumento de los plazos para acceder al aborto, ya que los resultados de los estudios del primer trimestre se obtienen en general pasadas las 12 semanas de embarazo.

En Uruguay, el aborto provocado se legalizó en 2012. Antes, en 2007, se publicó un trabajo, entre 1982 y 2003, que advertía que el 89% de las madres a quienes se les había adelantado que sus hijos iban a tener un hijo con síndrome de Down abortó. Cabe destacar que a edades gestacionales avanzadas (alrededor de los cuatro o cinco meses) y con un marco legal prohibitivo.

Hoy por hoy, no es infrecuente que se inicie el proceso de IVE mientras se espera el resultado de los estudios de ADN, ecografía y screening bioquímico, etc. Así se aseguran de no pasarse de plazos, la decisión ya está tomada. Es bien claro, no se aborta porque no se quiere tener ese hijo, se aborta porque el hijo puede tener una anomalía congénita.

Pero, si es en el marco de la ley, mejor, los padres reciben el mensaje de que es posible y hasta deseable no traer un niño al mundo con algún hándicap y el equipo de salud ‘acompaña’, porque cree que la mujer tiene derecho a poner fin a la vida de su hijo, ya no porque no acepta el embarazo, sino porque existe la probabilidad de que tenga una anomalía que sea discapacitante. Eso es, lisa y llanamente, rechazo y discriminación.

¿Aquello de la pendiente resbaladiza será cierto? Creemos que sí, al igual que proponen modificar la ley de IVE en sus aspectos medulares, se irán ampliando las causales. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 100 niños en todo el mundo tiene un diagnóstico de trastorno del espectro autista. Las causas del autismo son mayoritariamente genéticas y tal vez no se esté muy lejos de su diagnóstico prenatal y, con ello, la vida fetal de estos niños estará en peligro.

Hacemos un llamamiento a la Asociación Down del Uruguay, a la Fundación Corazoncitos, a la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad, a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo a que se involucren y rechacen enfáticamente el aborto por anomalía fetal y se lo hagan saber a las autoridades ministeriales y al Parlamento.

Que se expresen si hubiera sido mejor que esos niños no hubieran nacido.

Lourdes González

Médica ginecóloga. Mag. en Bioética. Diplomada en DD.HH. (r)