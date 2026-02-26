La Antártida no está congelada

Sr. director:

En 2048 se reabrirá la posibilidad de renegociar el Protocolo de Madrid que desde 1998 prohíbe la extracción minera en la Antártida. No es una fecha lejana ni arbitraria: está establecida en el propio texto del Protocolo, y hay actores que llevan años posicionándose para ese momento. China y Rusia expanden sostenidamente su infraestructura en el continente, y todo en el marco de un debilitamiento sostenido del sistema de derecho internacional como lo conocemos.

Desde 1985, en que Uruguay es aceptado como miembro pleno del Tratado Antártico, los esfuerzos por mantenerse en el territorio han sido continuos independientemente del color del gobierno de turno, estableciendo algo muy parecido a lo que podría llamarse una política de Estado. Así “la presencia en el Continente Antártico” aparece como “objetivo estratégico del Estado” en la Política Nacional de Defensa del 2020 y como uno de los “Intereses Nacionales Estratégicos” en la de 2014.

A tal punto llega esto que, en las elecciones de 2024, los programas de los tres partidos que hoy tienen representación en el Senado incluyeron a la Antártida en sus respectivos programas, e incluso la coalición lo agregó como punto en el Compromiso País.

Pero ese consenso tiene un límite preciso: gira en torno a la idea de “fortalecer la presencia” sin trazar objetivos más ambiciosos de cara a 2048. La Hoja de Ruta 2045 del Instituto Antártico advierte que eso no alcanza. Su texto es explícito: estar o permanecer en la Antártida no es condición suficiente para Uruguay en el marco del Sistema del Tratado Antártico. Nuestro país debe desarrollar ciencia, tecnología, innovación e infraestructuras, porque la defensa de nuestros derechos en ese concierto requiere el respaldo de una labor científica relevante.