La bandera de Uruguay

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Con el contexto de la cruzada libertadora de 1825, donde los mismos delegados que votaron la Declaración de Independencia en la Florida votaron la bandera patria , junto con la declaración de ser la religión católica la oficial de todos los patriotas. No es casual, y son claros los motivos de una patria otra vez libre, que agradeció a la Virgen en la playa Agraciada y en la capilla del Pintado.

Y que hizo de la contraseña entre orientales —Ave María purísima, sin pecado concebida— su compromiso con pedir a las jerarquías de la Iglesia la declaración del dogma de la Inmaculada Concepción, que al fin se proclamó para toda la Iglesia el 8 de diciembre de 1854.

Lo hemos visto en todo el interior, en las peregrinaciones, como, por ejemplo, a la Virgen del Verdun en Minas, y también em muchas parroquias de Montevideo. Uruguay es un país mariano, e incluso los más acérrimos ateos del gobierno de Montevideo tienen miedo de la Virgen: autorizan los símbolos de dioses y semidioses paganos, de coreanos, africanos y brasileños, pero nunca permitieron la imagen de la Virgen en la curva del Buceo, donde se rezan los rosarios.

Nuestro país nació cristiano y católico, como Artigas, que hasta el final murió enseñando la catequesis a los pequeños guaraníes.

Para crecer, volvamos a lo mejor de nosotros mismos. ¿Seremos otra vez pioneros? ¿Enseñaremos a los países del mundo el camino, la verdad y la vida, ser hermanos como Cristo nos enseñó?

En la heráldica católica, el sol radiante (o “el sol en su esplendor”) es un símbolo de Cristo como luz del mundo (o “sol de justicia”), la divinidad y la iluminación espiritual. Se representa de forma estilizada y suele tener un significado cristológico profundo.

En la heráldica y el simbolismo eclesiástico, los colores principales de la bandera están asociados a la Virgen María, representan sus virtudes y misterios:

• Azul (azur): es el color más universal de su manto. En heráldica simboliza la pureza, la lealtad y el cielo. Representa a María como reina del Cielo y de la Tierra.

• Blanco (plata): representa su pureza virginal, su concepción inmaculada y la luz divina.

Los patriotas, los 33 orientales y los delegados en la Florida, consagraron a la patria a la Virgen María. Todos eran católicos, y la religión de Cristo es desde entonces la religión de la República. Sin palabras, sigue flameando en los signos patrios.

Para los ojos que quieran verlo, esta es la bandera. Y recemos a san Antonio los creyentes, para que podamos como los apóstoles curar la ceguera, de los ojos que no quieren ver, para que se cure la ceguera, puedan ver y crean.

Ni es el sol de mayo incaico, ni tampoco los colores son por el cielo azul con nubes. El que pueda ver que abra lo ojos. Y consulte con los historiadores de la época, si quisiera, no con interpretaciones masónicas o marxistas de 50 o 100 años después, que no son históricas sino solo políticas, de imperios británicos y soviéticos que ya no existen.

¿Seremos otra vez pioneros los orientales? ¿Enseñaremos a los países del mundo el camino, la verdad y la vida? ¿A ser todos buenos hermanos como Cristo nos enseñó, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo ?

En la fecha de san Antonio, pidamos un milagro. Que nuestros hermanos iraníes, israelíes, palestinos, americanos, chinos, rusos, ucranianos, que están ciegos, recobren la vista y crean, vean que somos todos hermanos y se terminen las guerras, para que el mundo entero se salve.

Ing. José Zorrilla