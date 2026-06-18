  • Cotizaciones
    jueves 18 de junio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    La bandera de Uruguay

    Sr. director:

    Con el contexto de la cruzada libertadora de 1825, donde los mismos delegados que votaron la Declaración de Independencia en la Florida votaron la bandera patria , junto con la declaración de ser la religión católica la oficial de todos los patriotas. No es casual, y son claros los motivos de una patria otra vez libre, que agradeció a la Virgen en la playa Agraciada y en la capilla del Pintado.

    Y que hizo de la contraseña entre orientales —Ave María purísima, sin pecado concebida— su compromiso con pedir a las jerarquías de la Iglesia la declaración del dogma de la Inmaculada Concepción, que al fin se proclamó para toda la Iglesia el 8 de diciembre de 1854.

    Leé además

    Vecinos y vecinas del Edificio Mitre

    De vecinos de Ciudad Vieja
    León Javier Romero Toran

    La seguridad laboral del estibador uruguayo

    Lo hemos visto en todo el interior, en las peregrinaciones, como, por ejemplo, a la Virgen del Verdun en Minas, y también em muchas parroquias de Montevideo. Uruguay es un país mariano, e incluso los más acérrimos ateos del gobierno de Montevideo tienen miedo de la Virgen: autorizan los símbolos de dioses y semidioses paganos, de coreanos, africanos y brasileños, pero nunca permitieron la imagen de la Virgen en la curva del Buceo, donde se rezan los rosarios.

    Nuestro país nació cristiano y católico, como Artigas, que hasta el final murió enseñando la catequesis a los pequeños guaraníes.

    Para crecer, volvamos a lo mejor de nosotros mismos. ¿Seremos otra vez pioneros? ¿Enseñaremos a los países del mundo el camino, la verdad y la vida, ser hermanos como Cristo nos enseñó?

    En la heráldica católica, el sol radiante (o “el sol en su esplendor”) es un símbolo de Cristo como luz del mundo (o “sol de justicia”), la divinidad y la iluminación espiritual. Se representa de forma estilizada y suele tener un significado cristológico profundo.

    En la heráldica y el simbolismo eclesiástico, los colores principales de la bandera están asociados a la Virgen María, representan sus virtudes y misterios:

    • Azul (azur): es el color más universal de su manto. En heráldica simboliza la pureza, la lealtad y el cielo. Representa a María como reina del Cielo y de la Tierra.

    • Blanco (plata): representa su pureza virginal, su concepción inmaculada y la luz divina.

    Los patriotas, los 33 orientales y los delegados en la Florida, consagraron a la patria a la Virgen María. Todos eran católicos, y la religión de Cristo es desde entonces la religión de la República. Sin palabras, sigue flameando en los signos patrios.

    Para los ojos que quieran verlo, esta es la bandera. Y recemos a san Antonio los creyentes, para que podamos como los apóstoles curar la ceguera, de los ojos que no quieren ver, para que se cure la ceguera, puedan ver y crean.

    Ni es el sol de mayo incaico, ni tampoco los colores son por el cielo azul con nubes. El que pueda ver que abra lo ojos. Y consulte con los historiadores de la época, si quisiera, no con interpretaciones masónicas o marxistas de 50 o 100 años después, que no son históricas sino solo políticas, de imperios británicos y soviéticos que ya no existen.

    ¿Seremos otra vez pioneros los orientales? ¿Enseñaremos a los países del mundo el camino, la verdad y la vida? ¿A ser todos buenos hermanos como Cristo nos enseñó, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo ?

    En la fecha de san Antonio, pidamos un milagro. Que nuestros hermanos iraníes, israelíes, palestinos, americanos, chinos, rusos, ucranianos, que están ciegos, recobren la vista y crean, vean que somos todos hermanos y se terminen las guerras, para que el mundo entero se salve.

    Ing. José Zorrilla

    Selección semanal
    Salud Pública

    Ministra de Salud dijo en el Senado que no hubo “ningún apartamiento de las normas” en rebaja a sanción a anestesista

    Por Leonel García
    Salud Pública

    La oposición le “retiró la confianza” a Lustemberg tras nueva comparecencia de la ministra al Senado

    Por Leonel García
    Derroteros

    ¿Un error de diseño?

    Por Guillermo Draper
    Monedas

    Críticas del sistema financiero y político a campaña de desdolarización de depósitos

    Por Ismael Grau

    Te Puede Interesar

    El presidente Yamandú Orsi en Las Piedras, a donde llegó el programa Más Barrio. 

    El gobierno promueve cambios en el combate a la inseguridad pública

    Por Redacción Búsqueda
    Mario Lubetkin.

    El canciller Mario Lubetkin viajó en misión oficial al menos 160 días, el 30% de los cuales fueron a Italia

    Por  Federico Castillo  y Guillermo Draper
    Yamandú Orsi, durante la conmemoración del Día de la Exportación en el salón de eventos del Club de Golf.

    Orsi se reunió con un grupo de veteranos referentes del Frente Amplio para intercambiar sobre el rumbo de su gestión

    Por  Nicolás Delgado  y Santiago Sánchez
    Juan Martín Rodríguez, Gustavo Salle y Federico Casaretto, en la Cámara de Representantes. 

    Parlamento bate récord de pedidos de informes, mientras en el gobierno consideran que las solicitudes están “estorbando” la gestión

    Por  Santiago Sánchez  y Nicolás Delgado