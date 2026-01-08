La caída de Maduro III

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

La expresión nudo gordiano procede de una leyenda griega según la cual los habitantes de Frigia (región de Anatolia , en la actual Turquía ) necesitaban elegir rey, por lo que consultaron al oráculo . Este respondió que el nuevo soberano sería quien entrase por la Puerta del Este, acompañado de un cuervo posado sobre su carro. El que cumplió las condiciones fue Gordias (siglo IX a. C.), un labrador que tenía por toda riqueza su carreta y sus bueyes. Cuando lo eligieron monarca, fundó la ciudad de Gordio y, en señal de agradecimiento, ofreció al templo de Zeus su carro, atando la lanza y el yugo con un nudo cuyos cabos se escondían en el interior, y tan complicado que nadie podía desatarlo. Según se decía entonces, aquel que lo consiguiese conquistaría el Oriente (Asia).

Cuando Alejandro Magno (356-323 a. C.) se dirigía a conquistar el Imperio persa , en el 333 a. C., tras cruzar el Helesponto , conquistó Frigia , donde lo enfrentaron al reto de desatar el nudo. Solucionó el problema cortándolo de un golpe con su espada, diciendo: “Es lo mismo cortarlo que desatarlo (Tanto monta cortar como desatar)”.

Dentro de unos siglos, en el futuro, la historia dirá que el mundo en el primer cuarto del siglo XXI no sabía cómo acabar con un régimen totalitario que gobernaba Venezuela, primero bajo el yugo de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro. Fue el primero de los nombrados que utilizando las riquezas del país, a la vez que empobreciendo a su pueblo, subvencionó proyectos fraudulentos y ruinosos de gobiernos de izquierda que gobernaban la región bajo el lema de lo que se llamó Socialismo Siglo XXI. Capítulo aparte merece el trasiego de petróleo hacia Cuba a cambio de apoyo militar en materiales y tropas, lo que en los hechos ha sido y sigue siendo una intervención más del gobierno de la isla, como lo fue en América Latina en las décadas de los años 60 y 70 pretendiendo exportar su revolución, incluido nuestro país.

Durante el período de Maduro, facilitado por la vecindad, la industria de la droga colombiana se instaló en territorio venezolano con la complicidad del dictador y el aparato que lo rodeaba, llámese entre otros, Diosdado Cabello, ministro del Interior, y Vladimir Padrino, ministro de Defensa.

Cualquier manifestación contraria del pueblo contra sus opresores era reprimida con el costo de vidas humanas; si no, basta recordar las imágenes televisivas de una tanqueta atropellando y matando manifestantes en un acto de protesta. Vale recordar la opinión de José Pepe Mujica al respecto: “No hay que ponerse delante de las tanquetas”.

Para tener una idea de las atrocidades cometidas por el régimen venezolano basta decir que la migración venezolana en el siglo XXI es una crisis humanitaria masiva que ha llevado a más de 7,8 millones de personas a abandonar el país. Esta diáspora ha enfrentado desafíos, como la falta de documentos, discriminación y xenofobia, recurriendo a rutas irregulares y aumentando la vulnerabilidad.

Infructuosos fueron los intentos de países poderosos, así como de organismos regionales e internacionales, para que se respetase la voluntad del pueblo, que en las urnas había elegido por una mayoría abrumadora al candidato opositor.

Con el panorama antes descrito, el presidente de los EE.UU. de América, Donald Trump, pone sitio a aquel país del Caribe y lo insta a realizar una transición pacífica hacia un régimen democrático recibiendo iguales respuestas que anteriores intentos. Es entonces que, al igual que Alejandro Magno, se enfrenta al “nudo gordiano”, que al no poder desatar se lo corta, y es entonces que ordena a sus fuerzas penetrar en Venezuela y capturar a Maduro para ser trasladado al país del norte para ser juzgado por delitos de narcotráfico, a la vez que da un ultimátum a la presidenta en funciones para que conduzca la transición bajo la supervisión norteamericana.

“Tanto monta cortar como desatar”, es decir, da igual cómo se haga, lo importante es que se consiga. Cortar el nudo gordiano o cortar por lo sano significa “resolver tajantemente y sin contemplaciones un problema”, ya que descubriendo la esencia del problema, podremos revelar todas sus implicaciones. También está relacionado con la solución urgente de problemas que podrían empeorar ante el paso del tiempo, como en el caso de Venezuela. En otras palabras, y acudiendo a una frase de Napoleón Bonaparte: “Donde la luz de la razón no llega, la fuerza bruta del cañón alcanza”.

Cnel. Roque Gallego Curbelo