    jueves 08 de enero de 2026

    La caída de Maduro VI

    Sr. director:

    En la mañana del sábado, se realizó mediante una invasión territorial el arresto de Nicolás Maduro por parte del presidente de EE.UU., Donal Trump. ¿Es esto “correcto”?, ¿puede un país invadir a otro y detener a su “presidente”? La respuesta es no. ¿El motivo aparente? La usurpación del cargo de presidente de parte del apresado.

    ¿Tiene Trump, particularmente, autoridad para realizar esta intervención? No, ni desde el punto de vista legal, ni por sus antecedentes (él mismo se resistió a la entrega de mando en su derrota electoral a manos de Biden).

    ¿Podía Maduro seguir ocupando el cargo? No, hasta las propias urnas deslegitimaron ese derecho. ¿Qué hacer entonces? La mejor posibilidad era que algunos de los organismos internacionales hubiese mediado, pero ello no ocurrió. Mientras tanto, migración de población, pobreza, violación a los derechos humanos, etcétera.

    Tarde, siempre tarde. Ahora veremos cómo muchos hacen gárgaras a favor y en contra del hecho ocurrido. Particularmente en Uruguay, que tanto le debe a Venezuela por su posición durante nuestra dictadura. Así no se puede actuar; vemos problemas y conflictos que se resuelven según el antojo del iluminado de turno.

    Por favor, señores políticos, desde este pequeño país, actúen, unan posturas, y (al menos), planteen e insistan claramente sobre soluciones posibles. Sepan asumir el cargo que les delegamos, ya sea en los temas externos como en los internos; si no, llegaremos tarde, siempre tarde.

    Ricardo Ghazarian

