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En atención a las resultancias del informe elaborado por la Comisión de Expertos, que fuera elevado a consideración del Poder Ejecutivo, expresamos:

1. A pesar de que, aun con matices y en algunos aspectos muy puntuales, hubo acuerdo en el diagnóstico de las causas que llevaron a la situación actual, las propuestas que se presentaron y fundamentaron ante la comisión, todas ellas emanadas de la caja profesional, que se nutren de los aportes formulados por las distintas asociaciones, organizaciones y colectivos profesionales, han sido descartadas por quienes actuaron en representación del Poder Ejecutivo.

2. Ello implica optar nuevamente por las mismas recetas —aumento de aporte de activos, contribución pecuniaria a cargo de los pasivos y disminución de beneficios jubilatorios— que no han dado resultado y, en forma concomitante, aparejan la necesidad de recurrir a la asistencia financiera a la que está obligado el Estado por precepto constitucional, cuyo peso recae en la sociedad uruguaya en su conjunto.

3. Aspiramos a que la caja profesional continúe financiándose con sus recursos genuinos, como lo hizo durante gran parte de su existencia hasta que resultaron distorsionados por normas legales y por tanto sin necesidad de asistencia estatal.

4. Se impone un reconocimiento a la denodada labor de los directores electos al frente de la caja profesional, a quienes respaldamos y damos nuestro apoyo por la gestión llevada a cabo hasta el momento, en la legítima defensa de la existencia autónoma y autosustentable de la caja.

Comisión Directiva y Grupo Asesor Gremial, de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universtiarios