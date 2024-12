La clave del crecimiento económico

La creencia común es que esto se puede alcanzar mediante leyes que impulsen el aumento del salario mínimo del país, con la intención de que quienes tienen ingresos bajos puedan consumir más. Sin embargo, el problema con esta idea es que los salarios representan costos de producción y, si estos aumentan, también lo hace el precio del bien final. Esto genera un efecto en cadena que impulsa un aumento persistente en los precios de los bienes, conocido como inflación. Por lo tanto, el incremento del salario nominal no necesariamente tiene un impacto positivo en el poder adquisitivo.

Para comprender el fenómeno del crecimiento económico, debemos recurrir al concepto del valor agregado del trabajo. Para facilitar nuestro análisis, simplifiquemos el país a una familia. Esta familia trabaja en un campo y vive del dinero que este le genera. La familia, al igual que un país, está compuesta por individuos que trabajan y que, en conjunto, representan una sociedad. Esta familia tiene ciertos ingresos, y todos sus integrantes trabajan muchas horas mientras aprovechan el campo al máximo. El terreno está cargado con la cantidad máxima de ganado que pueden manejar. Están en un punto donde no pueden trabajar más horas ni incrementar la producción. Como dice la teoría económica, esta familia está en pleno empleo. Cualquiera podría decir que están condenados a generar los mismos ingresos por el resto de sus vidas. La solución para esta familia es aumentar el valor agregado de su trabajo, de manera que, trabajando la misma cantidad de horas, puedan incrementar su riqueza.

El valor agregado del trabajo mide cuánto valor adicional genera una hora de trabajo sobre un producto. En este caso particular, mide cómo una hora de trabajo de un integrante de la familia puede aumentar el valor del ganado. Supongamos que el ganado pastorea una parcela grande de pasto natural todo el año y los trabajadores se dedican únicamente a supervisar los animales. Si continúan con este método, no lograrán mejorar su poder adquisitivo. La solución para incrementar el valor agregado de su trabajo es incorporar avances tecnológicos que permitan hacer más eficiente la producción de carne. Por ejemplo, podrían implementar la división de parcelas, lo que fomentaría una producción más eficiente debido a razones técnicas que no son relevantes para este análisis. Con esta incorporación, la familia podría aumentar el valor de su trabajo, ya que, trabajando la misma cantidad de horas (suponiendo que algunas horas de trabajo rutinario se destinen a implementar esta nueva tecnología), podrían generar mayor valor en su producción.

De forma similar, en países como Uruguay puede ocurrir una situación de pleno empleo. En este escenario, la única forma de aspirar al crecimiento económico es mediante un aumento en el valor agregado del trabajo. Como hemos visto, este indicador puede incrementarse a través de la incorporación de tecnologías más efectivas. Por lo tanto, las soluciones para nuestro país incluyen la adopción de tecnologías que mejoren la productividad y la migración de trabajadores desde sectores de bajo valor agregado hacia otros donde puedan generar más valor.

El problema, sin embargo, es que esto requiere conocimiento, y este es un gran desafío para Uruguay. Por lo tanto, la clave para el crecimiento económico de nuestro país es aumentar el valor agregado del trabajo, lo cual es difícilmente alcanzable sin una mejora sustancial en la educación.

Mateo Seigal