La comprensión lectora y la educación

Sr. director:

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

La educación en Uruguay atraviesa un momento crítico. No se trata de exageraciones ni de discursos alarmistas: basta con escuchar a quienes hoy dirigen el sistema para comprender que estamos frente a una caída anunciada. Y sí, me enojo, porque lo que está en juego no es un debate académico, sino el futuro de nuestros estudiantes.

Hace unos días, escuchando al director de Secundaria, Manuel Oroño, en Canal 5, no podía creer lo que oía. Entre silencios e ideas sueltas, afirmó que es más importante que un estudiante conozca sobre la Revolución francesa antes que desarrolle su comprensión lectora. Una afirmación que retrata, sin matices, la crisis educativa que vivimos. Priorizar el contenido y la memorización antes que el desarrollo de las competencias.

Diversos estudios han demostrado que la comprensión lectora no es una habilidad más, sino el fundamento sobre el cual se construyen todas las demás competencias. Según una revisión publicada en la Revista Iberoamericana de Investigación y Desarrollo Educativo, existe una relación directa entre comprensión lectora y desarrollo del juicio crítico, destrezas cognitivas y eficiencia educativa. La Unesco también ha sostenido que sin lectura, sin escritura y sin acceso a los textos no hay posibilidad de aprendizaje profundo ni de ciudadanía plena. Sin comprensión lectora, el contenido se convierte en ruido.

Saber fechas o procesos históricos sin poder interpretarlos es como tener herramientas sin saber para qué sirven. Priorizar contenidos por encima de competencias básicas es una apuesta fallida que condena a los estudiantes a repetir sin comprender y a memorizar sin sentido. Es caer en una educación tradicional, caduca, del siglo XX, que nada aporta.