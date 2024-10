La despenalización del aborto

A 12 años de aprobada, ¿qué nos está dejando la ley de aborto? Una nación que no respeta la vida, legalizando el aborto, lleva a la degradación moral y espiritual de sus habitantes. Al legalizar el aborto en Uruguay, la sociedad en su totalidad asume una postura de desprecio a la vida humana. No tiene conciencia de que está aprobando la muerte de miles de seres humanos, pasa a no sentir culpa de la decisión de matar a seres indefensos que no tienen la posibilidad de decidir por su vida. No levantar la voz es una actitud de indiferencia; es no interesarnos por nuestro destino, legado y trascendencia.