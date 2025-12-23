La era de la distracción

Estamos todos sometidos a grandes distracciones, chequeando el correo electrónico, escribiendo o leyendo mensajes en el teléfono celular, leyendo noticias en internet, redes sociales, interactuando con máquinas y aparatos inteligentes, clases remotas o encuentros con amigos lejanos, etc. También es habitual trabajar en la PC con la TV encendida o la radio y siempre pendiente del celular. ¿Está el cerebro capacitado para sostener las múltiples tareas que la tecnología permite? El cerebro, como todo órgano, es un dispositivo con capacidades limitadas para procesar una cantidad dada por unidad de tiempo, presenta cuellos de botella. Uno de ellos es la atención. La atención es algo real que toma una forma física capaz de afectar la actividad de tu cerebro (Bachrach, Estanislao, En cambio, Sudamericana, 2014, p. 311). Cuando se tienen dos fuentes de información suficientemente complejas, la eficiencia de una decae en detrimento de la otra (Manes, Facundo y Niro, Mateo, Ser humanos, Planeta, 2021, p. 161). Por otro lado, la “memoria del trabajo” (el espacio mental en que retenemos la información hasta hacer algo con ella) tiene capacidad finita que la vuelve extremadamente susceptible a las interferencias. Cuando se intenta realizar dos tareas en forma simultánea, la eficiencia decae al igual que la eficacia, así ocurren múltiples errores.

“En los últimos años la ciencia de la atención ha superado largamente el estudio de la vigilia. Esta ciencia dice que nuestra capacidad de atención determina nuestro desempeño al realizar una tarea” (Goleman, Daniel. FOCUS. El motor oculto de la excelencia, Ediciones B, 2013, p. 11). La palabra atención proviene del latín ‘attenderé’, que significa “ir hacia”. Es decir, que la atención nos conecta con el mundo, delinea y difunde nuestra experiencia. Los especialistas en neurociencias Michel Posner y Mary Rothbart sostienen que la atención “ofrece los mecanismos que subyacen en nuestra conciencia del mundo y la regulación voluntaria de nuestros pensamientos y sentimientos”. Anne Treisman, decana en esta área de investigación, señala que la manera en que utilizamos nuestra atención determina lo que vemos. O bien, como dice Yoda, “Tu enfoque es tu realidad” (Goleman, 2013, p. 13). Tanto es así que sólo percibimos conscientemente aquello que está en nuestro foco de atención.

El proceso de percepción, no sólo para la visión, sino para todos los sentidos, se lleva a cabo de manera organizada y jerárquica: cada sistema pasa por diferentes estaciones en el cerebro de donde se extraen diversos patrones de información imprescindibles para poder percibir el mundo que nos rodea y, a medida que se pasa de una estación a la siguiente, se complejiza (Manes, Facundo y Niro, Mateo. Usar el cerebro, 1a ed., Planeta, 2014, p. 76). La actividad cerebral que crea una percepción del mundo visual al traducir patrones de luz y colores en objetos y eventos es quizás uno de los actos creativos más sofisticados, todo depende del cerebro que interpreta los estímulos (Manes y Niro, 2014, p. 78). “La atención es la facultad del cerebro para procesar la información y dirigir la acción” (Csikszentmihalyi, Mihaly. Fluir en los negocios, Kairós, 2003). Es un recurso limitado, puesto que no podemos procesar más de unos cuantos bits de información en cada momento y, por ende, sólo podemos ser conscientes de una diminuta fracción de lo que pasa en nuestro interior o a nuestro alrededor.

La atención es “energía psíquica” y al igual que la energía física, si no dedicamos gran parte de ella a la tarea que estamos realizando, no conseguiremos hacer el trabajo. Si se duda de lo dicho, intente seguir leyendo esto mientras mira el juego de su equipo favorito de fútbol por TV o conduce su automóvil. Cada una de las tareas anteriores resultan imposibles si se combinan con otras, debido a la limitada gama de estímulos con la que nuestro cerebro puede trabajar a la vez. La “multitarea” es un mito más que una realidad, sólo se puede cambiar rápidamente la atención de una tarea a otra y eso nos hace creer que hacemos dos cosas en forma simultánea. Esta estrategia es muy ineficiente, pues cuesta entre 15 minutos y una hora adaptar la mente a un problema difícil para establecer las condiciones necesarias para desarrollar una solución apta. Lo mejor es trabajar en una sola cosa hasta estancarnos, entonces cambiar a otra cosa supone un alivio. En ambientes de aprendizaje donde se requiere un conocimiento intensivo y los profesores supervisan grandes cantidades de información y de personas, mejorar el uso de la energía psíquica se convierte en prioridad. En las clases el “recurso más escaso es la atención”, y gran parte se malgasta y emplea mal, pues nadie sabe utilizarlo adecuadamente. El cerebro puede procesar 110 bits de información por segundo, y para comprender lo que otra persona nos dice se necesita dedicarle 40 bits por segundo, lo cual explica por qué no podemos entender a más de dos personas hablando a la vez (Csikszentmihalyi, 2003, p. 104).Todas las experiencias vividas (cada pensamiento, sentimiento, deseo, recuerdo, acto, conversación o logro) pasan a través de la pantalla de la atención para que sean “reales” para nosotros y, por tanto, se ha de utilizar una parte de esos bits disponibles. Es fácil comprender que a lo que prestamos atención, determina el contenido y la calidad de nuestra vida. La energía psíquica siempre se consume, cuando atendemos cosas insignificantes, mantenemos relaciones superficiales, no desarrollamos nuevas habilidades, estamos malgastando energía psíquica. Por el contrario, el capital psicológico se forja cuando la atención invertida fructifica en una conciencia más compleja, mejores habilidades, mayor comprensión de los temas y relaciones más profundas (Csikszentmihalyi, 2003). Para resolver los desafíos que nos presenta la vida, debemos estar “atentos” a lo que se tiene frente a nosotros y desarrollar la capacidad de focalizar en el objetivo. ¿Te cuesta mantener el foco en lo que haces y estás todo el tiempo pensando en otras cosas (celular, mails, redes sociales) y no en lo que tienes entre manos? (En el mundo actual, el hombre se ve expuesto a 11 millones de bits/segundo de estímulos para atender). La atención está en general dispersa, sólo nuestra “intención” (voluntad) es la que decide de todas las cosas que nos ocurren alrededor, cuales vamos realmente a dedicarle tiempo. Tu “intención” conduce a que le prestes atención a aquellas cosas que tu cerebro cree que son realmente importantes, tus objetivos (Bachrach, Estanislao. Agilmente, Sudamericana, 2013). “Lo único que determina la información recibida, es tu intención de encontrarla”.

2. Controla tu atención. Controla tu destino

“Cada hombre es capaz de hacer bien alguna cosa. Si intenta varios, no podrá lograr distinción en ninguna”. Platón

La atención es la concentración física y mental sobre algún tipo de actividad o información particular, mientras se ignoran otras cosas que pueden ser percibidas. Es la focalización de nuestra conciencia en algún objeto o pensamiento. Controlar la atención significa llevar a cabo dos procesos. Primero, seleccionar el objeto que voy a observar, decidir en qué mi fijo y en qué no. Segundo, ser capaz de permanecer por largos periodos de tiempo centrado en aquello que decidí atender. Manejar estos dos procesos es convertirnos en “dueños” de nuestra vida.

3. Una mente concentrada es una mente feliz (y lo contrario también es cierto)

“La concentración es la clave de los resultados económicos. No obstante, ningún otro principio de efectividad es violado tan constantemente hoy como el principio básico de la concentración”. Peter F. Drucker

Según Mihaly Csikszentmihalyi, “cuando las personas se concentran profundamente en la tarea que están haciendo, y no se dan cuenta del paso del tiempo ni sienten necesidad de comer, se encuentran en un estado emocional óptimo. A esta condición la denominó, fluir (Csikszentmihalyi, Mihaly. Fluir (Flow) Una psicología de la felicidad, Kairós, 1997).

El estado de flujo no solo produce bienestar emocional. Investigaciones posteriores han encontrado que en este estado también se produce un aprendizaje acelerado tanto de habilidades físicas como mentales. Vale tanto para el matemático como para el tenista.

Por otro lado, cuando nuestra mente no se encuentra enfocada en algo y decide vagar, nuestra felicidad también se va. La distracción de la mente es un excelente predictor de la felicidad en las personas. De hecho, las mentes abandonan el presente, e ingresan en modo errante, tienden a ir hacia lugares desagradables, allí donde habita la ansiedad por el futuro, los remordimientos del pasado, las inseguridades, la envidia… Esto no pasa cuando se encuentra centrada en alguna actividad. Por ello, una mente enfocada es una mente feliz. Músicos, deportistas, científicos, escritores, las personas que sienten gran pasión por aquello que hacen son las que con mayor frecuencia alcanzan extraordinaria concentración.

4. “Si enseñamos a los alumnos de hoy como enseñábamos ayer, les estamos robando el futuro”. John Dewey

“La abundancia de información crea escasez de atención”. Herbert Simon, premio Nobel de Economía, 1977.

Convertir la respiración automática en un acto voluntario y libremente gobernado nos devuelve inevitablemente al presente. Sólo desde ahí podemos hacerlo (Castellanos, Nazareth. Neurociencia del cuerpo, Kairós, 2022, p. 151). Durante siglos se ha instado a la humanidad a conocer y timonear su respiración. La ciencia hoy confirma estas tradiciones, lo básico resulta “conocernos”. En 2015, se realizó un proyecto de investigación en personas que practican regularmente la meditación, con el objetivo de observar el cerebro mientras, también, se observaba la respiración. Ya existía evidencia científica de que la meditación produce cambios en el cerebro. Las áreas más involucradas en la meditación son la corteza prefrontal, la corteza cingulada anterior y la ínsula anterior, áreas fuertemente influenciadas por la respiración. Dicho estudio confirma lo ya visto por la Prof. Sara Lazar y su equipo de la Universidad de Harvar: la práctica regular de la meditación centrada en la respiración es la que más genera cambios cerebrales positivos, y también ralentiza el decremento cortical asociado a la edad. Se trata de envejecer más lentamente. Estudios de la Universidad de Nueva York demuestran que también se mejora la cognición (Castellanos, 2022, p. 153). Los estudios concluyeron que la meditación centrada en la respiración es una herramienta que esculpe o da forma a las propiedades mentales, la atención, la memoria, la expresión de las emociones. No las crea, las moldea (Castellanos, 2022, p. 157). La ciencia revela cómo la meditación transforma la mente, el cerebro y el cuerpo, (Goleman, Daniel y Davidson, Richard. Rasgos alterados,1ª ed., Ediciones B., 2017). Se diseñaron experimentos que, en forma indirecta, les permitían observar a meditadores que se incluían en los grupos estudiados para medir los efectos de trastornos como el estrés o la depresión. “Solo en los últimos cinco años se han realizado los hallazgos más sólidos sobre la meditación. Sin duda se trata de una explosión. Hay 6 mil artículos científicos revisados por pares en publicaciones científicas de primer nivel”. La razón de que haya más investigación ahora se debe al prestigio de las publicaciones que arrojan los datos sobre los que se sostiene el poder de la meditación. Eso ha hecho que más científicos quieran estudiarla, más allá de que la practiquen o no. Tener científicos que no meditan haciendo esos estudios, ayuda a quitar cualquier sesgo”. “Existen datos sobre los beneficios desde el comienzo de una práctica meditativa, tanto en la prestación de atención como en la reducción de estrés y en el ser más amable. Pero lo importante es que mientras más meditas, más fuertes se hacen esos beneficios”. ”Se encuenjtra una relación entre las horas de vida que una persona ha practicado la meditación y la permanencia de los beneficios. A eso lo llaman ‘rasgos alterados’. Los estados alterados de conciencia son las experiencias temporales que tienes mientras meditas, los rasgos son los efectos que permanecen en tu vida diaria: lo que queda y la diferencia que hace en tu día, en cómo eres con tu familia, con tus colegas, etc.”. “Meditando ya no serás una persona reactiva y cuando te desajustes emocionalmente te recobrarás más rápidamente de esa sensación”. “Algunos de los efectos más importantes de la meditación son biológicos”, lo que es sorprendente para Davidson, ya que se trata de un ejercicio que sólo trata la atención.

La forma que respiremos dará forma a las funciones cerebrales, se puede mejorar la atención, la memoria y, por tanto, el aprendizaje. Cuando estamos haciendo varias tareas a la vez, la corteza cingulada recibe varios estímulos y pierde efectividad porque se satura. Dato de actualidad, en un mundo que demasiada información fluye continuamente. Esta pérdida de recursos neuronales del giro se traduce en errores y olvidos. Paradójicamente, también esa zona es la misma que responde a los errores cometidos para poder desviar el rumbo de la conducta. La parte más importante de la corteza cingulada es su región anterior, la que está más cerca de los ojos. En relación con “la forma que respiremos”, se ha observado que a los cinco días de comenzar a practicar diariamente meditación, esta zona activa su crecimiento neuronal, a las dos semanas se ha producido un incremento anatómico y funcional significativo (Castellanos, 2022, p. 50). Curiosamente, el crecimiento de la corteza cingulada anterior se correlaciona con la sensación de felicidad subjetiva, aquella que no depende de las condiciones. Según el Prof. Tang de la Universidad de Texas, este es el mecanismo por el cual las personas que meditan regularmente reportan mayores niveles de bienestar (Castellanos, 2022, p. 50). Esta información coincide con “un estudio de la Universidad de California en Davis y San Francisco, que reveló que la meditación incrementa la producción de una enzima llamada telomerasa y que eso trae los beneficios psicológicos en quiénes realizan esta práctica. La meditación da a la mente una sensación de bienestar, mientras transmite esa misma sensación silenciosamente a través de la telomerasa al ADN. Cuando cerramos los ojos y vemos hacia dentro, el cerebro tiene la oportunidad de reiniciarse” (Chopra, Deepak y Tanzi, Rudolph E. . Súper cerebro, Random House, 2015, p. 232).

Múltiples investigaciones han comprobado que meditar de manera regular modifica positivamente la estructura y el funcionamiento cerebral. La meditación se correlaciona con mayores niveles de bienestar y menos número de enfermedades (Manes y Niro, 2021, p. 373). Desde mi experiencia personal y mi indagación científica, meditar resulta beneficioso para la salud mental, emocional y física (Bachrach, Estanislao. Zensorialmente, V & R, 2023, p. 48). Décadas de investigación han demostrado que el mindfulness mejora la salud (Langer, Ellen J. El cuerpo consciente, Planeta, 2024, p. 210). Hay enorme cantidad de información controlada de laboratorio y de campo que han demostrado que esta práctica tiene múltiples consecuencias positivas sobre la felicidad y las emociones positivas de las personas, sobre la fisiología, el estrés, la capacidad cognitiva y la salud física (Lyubomirsky, Sonja. La ciencia de la felicidad. Urano, 2008, p. 272). Se introduce la meditación en la malla curricular en primaria y secundaria. Meditar, centrado en la respiración, es una herramienta que da forma a las propiedades mentales, mejora la atención, la memoria, la expresión de las emociones, mejora el aprendizaje. Se desea una verdadera transformación educativa, que los estudiantes atiendan y memoricen más y, por tanto, aprendan más. En un país con récord mundial de suicidios, se debe introducir la meditación en la malla curricular, como en el Reino de Bután, también practicar la meditación en centros de salud, en las empresas al igual que lo hace Google. ¿Usted conoce a alguien que se suicide de felicidad?

Rafael Rubio