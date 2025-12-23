La fachada de un centro cultural en Las Piedras

Sr. director:

La buena noticia llegó a la Asociación Civil Centro Cultural Miguel Ángel Pareja sobre el cierre del año. El 20 de diciembre nos enteramos de que la propuesta “Acercando el arte al pueblo. Arte mural en un centro cultural de Las Piedras” —inspirada en la obra de Pareja—, formulada y presentada por cuatro de sus artistas a la convocatoria del 2025 del Fondo Regional para la Cultura (FRC), había sido seleccionada. ¡Bienvenida la buena noticia! A veces tomamos las cosas naturalmente sin ver su trascendencia hasta que nos “desayunamos”, hasta que algo nos despierta. El 21 un titular de prensa informaba que 150 proyectos habían sido seleccionados de entre 1.312 postulaciones recibidas y que el FRC apoyaba a 73 proyectos. ¡Competimos con otras 72 postulaciones!

Por esos días recibí un mensaje de Cecilia Iturria —artista del centro cultural—, que me abrió los ojos diciendo “creo que más que honrar a Miguel Ángel Pareja con este mural es traer su ideología de un arte no elitista para el pueblo, la niñez, los jóvenes, y los menos beneficiados. Junto al museo siento y creo que esto humaniza al centro cultural. Es un arte para el disfrute, el aprendizaje y la convivencia de la ciudad”.

Miguel Ángel Pareja pensaba que los artistas y los gestores culturales son responsables de llevar el arte al pueblo. Para hacerlo, él proponía usar los medios que lo acercan a la cotidianeidad del hombre —a su casa, sus lugares de trabajo, de estudio, de diversión, a la calle—, utilizando cerámica, telas estampadas, tapices y pintura mural. Cuando dirigía la Escuela Nacional de Bellas Artes, Pareja dijo un día: “Vamos a hacer murales para que el pueblo vea formas y colores en la vida de la calle, hoy gris y sucia”. Fue el inicio de las campañas de sensibilización visual, un hecho que, para Pareja, no era solo visual y estético, sino también educativo: fue “el traslado de la actividad docente ante el pueblo”, educando por el arte.

Pareja no fue el primero ni el único artista en promover el mural, una técnica ancestral con un profundo contenido social. A principios del siglo XX, el mural fue reivindicado e impulsado por el movimiento muralista mexicano de artistas de la talla de David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y José Clemente Orozco. Para Carlos Páez Vilaró —compañero de Pareja en el Grupo 8—, “El arte mural es un mensaje despojado de egoísmo, abierto a todos; es el arte ensamblado al corazón del pueblo, el color que pone alegría vistiendo el cuerpo de la calle”. Miguel Alandía Pantoja —muralista boliviano— afirmaba: “(…) la pintura mural es la pintura del futuro, no solo por ser monumental y expresar las esperanzas de las amplias masas, sino también porque la transformación de la sociedad impone que se exprese de forma monumental; expresa el sentimiento democrático y humano de la sociedad en su conjunto”. Recientemente, Octavio Podestá —escultor, premio Morosoli de Oro 2025— ha afirmado: “El arte no solamente tiene que estar en los museos, sino donde está la gente, donde está la juventud. En estadios, parques, universidades, y no como en un bibelot”. Silvestre Peciar —artista, alumno y amigo de Pareja— afirmaba: “Si pintar un cuadro es como abrir el propio paraguas para protegerse de la lluvia, pintar un mural es como cerrar una cúpula para proteger a la comunidad”.