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Cuando se habla de costos, oportunidad y accesibilidad a medicamentos, existe un aspecto que muchas veces queda fuera del debate público: la investigación clínica.

En la salud, la investigación clínica es el gran sistema de generación de conocimiento. Los ensayos clínicos son una de sus herramientas más importantes y constituyen una de las principales fuentes de innovación terapéutica. Gracias a ellos, los participantes pueden acceder de forma temprana a tratamientos innovadores que aún no están disponibles comercialmente y que, en muchos casos, representan alternativas nuevas —y muchas veces únicas— para enfermedades graves como, por ejemplo, el cáncer.

En los últimos años, las asociaciones de pacientes de todo el mundo han pasado de ser observadoras a ser actores fundamentales en el ecosistema de la investigación clínica. La gran mayoría reconoce que los ensayos clínicos constituyen una oportunidad para acelerar el acceso a nuevas terapias, mejorar la calidad de la atención y ampliar las opciones terapéuticas disponibles.

¿Uruguay es muy pequeño?

La experiencia internacional demuestra que el tamaño de un país no es una limitante. A modo de ejemplo, Singapur se ha transformado en uno de los principales países asiáticos en la realización de ensayos clínicos gracias a políticas sostenidas de promoción de la innovación y a un marco regulatorio moderno y ágil. Otros países de dimensiones relativamente pequeñas, como Irlanda, Estonia o Dinamarca, han logrado posicionarse como polos de investigación clínica y desarrollo biotecnológico. En conclusión, el tamaño poblacional no es el principal determinante del éxito cuando hablamos de investigación e innovación.

La investigación clínica no es solamente una actividad científica. Es también una herramienta de desarrollo económico, generación de empleo altamente calificado, transferencia de conocimiento, exportación de datos, captación de inversión internacional y, sobre todo, una forma de ofrecer mejores oportunidades para los pacientes.

El gran ejemplo

En cáncer, prácticamente todos los avances que han transformado el pronóstico de los pacientes en las últimas décadas —como la inmunoterapia, las terapias dirigidas, los anticuerpos monoclonales y conjugados— han sido posibles gracias a los ensayos clínicos. Asimismo, cada paciente que participa en un estudio clínico recibe, sin costo alguno de su parte, tanto el tratamiento establecido en el protocolo como los procedimientos diagnósticos, los controles médicos y el seguimiento especializado que requiere la investigación.

Todos estos componentes son financiados por el propio ensayo clínico, lo que no solo garantiza una atención de alta calidad para el participante, sino que también genera un ahorro significativo para el sistema de salud —ya sea público, mutual o privado— permitiendo, en muchos casos, el acceso a medicamentos de costos muy elevados.

¿Que rol ocupa la investigación clínica en nuestras latitudes?

Considerando que Estados Unidos, Europa, China y Japón concentran entre el 75% y el 85% de toda la investigación clínica mundial, resulta evidente que los principales beneficiarios del acceso temprano a la innovación son justamente los participantes de esos mismos países. Por el contrario, los países latinoamericanos participan de la investigación mundial en una proporción significativamente menor y, como consecuencia, suelen acceder más tardíamente a los nuevos tratamientos. En algunos casos, incluso, esos avances nunca llegan a estar disponibles.

En cualquier país del mundo, antes de realizar cualquier procedimiento, el participante tiene la libertad de decidir si desea hacerlo o no. Para ello recibe una propuesta de consentimiento informado, previamente revisada y aprobada por un comité de ética, que detalla los objetivos del estudio, los procedimientos involucrados, los posibles beneficios, los riesgos y sus derechos como participante.

Pienso que el debate debería centrarse en cómo promover más ensayos clínicos para tener las mismas oportunidades que aquellos que residen en Estados Unidos, Europa o Asia. La verdadera inequidad es que alguien no tenga la opción de participar en un estudio clínico en su propio país.

Después de más de tres décadas dedicado a la oncología y a la investigación clínica, sigo creyendo firmemente que cada ensayo clínico es una puerta abierta a nuevas oportunidades para los pacientes de hoy, a la vez que una fuente de esperanza para quienes enfrentarán la enfermedad mañana.

Dr. Osvaldo Arén Frontera

Médico oncólogo e investigador clínico