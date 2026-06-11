La junta anticorrupción

Segundo, el modelo institucional y en particular la gobernanza de la Jutep no deberían ser un problema. La ley, en su artículo 5, establece que “La dirección y administración de la Jutep será ejercida por un Directorio integrado por tres miembros (…) designados por el presidente de la República, actuando con el Consejo de Ministros, con venia de la Cámara de Senadores otorgada siempre por tres quintos de votos del total de componentes, entre personas de reconocida experiencia y solvencia profesional y moral”. Hay variedad de modelos en el mundo, pero los que funcionan correctamente son los que cumplen estrictamente con lo que establecen su organización y su funcionamiento. En Uruguay, desde que existe la Jutep, el principal criterio (en el presidente y en el Parlamento) para elegir a sus directores fue el político. Esto es lógico, debido a la necesidad de alcanzar acuerdos en el Senado (pasa igual con la Suprema Corte de Justicia), y en el gobierno anterior y en este el único criterio fue político también, pero político-partidario, de reparto liso y llano. En ningún caso, tuvo la mínima importancia que la designación sea “entre personas de reconocida experiencia y solvencia profesional y moral”. No estoy diciendo que los directores no las tengan, sino que ni los presidentes ni los senadores las tuvieron en cuenta a la hora de hacer las designaciones. El sistema político debe entender que esto último es hoy el principal problema de la Jutep, por lo que debería considerar discutir con la sociedad civil y la academia modificaciones al modelo de gobernanza. Para disminuir los riesgos del reparto de cargos, se podría pensar en un organismo unipersonal (eje: comisionado parlamentario) nombrado igual por el presidente y con la venia del Senado, pero con énfasis en su “reconocida experiencia y solvencia profesional en la materia”. “Experiencia y solvencia profesional” es muy genérico y puede entenderse como cualquier profesión. También se podría agregar un órgano consultivo, de apoyo al director, integrado por la sociedad civil (la Uncac sugiere su participación), la academia, el Poder Judicial, la Oficina Nacional del Servicio Civil y el Congreso de Intendentes.