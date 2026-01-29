  • Cotizaciones
    jueves 29 de enero de 2026

    La Justicia uruguaya

    Sr. director:

    Me dirijo a usted con la amargura que produce ver cómo nuestra Justicia se desliza, irremediablemente, barranca abajo. Recientemente falleció el Sr. Antonio Castella —exintegrante del MLN y quien cumpliera reclusión en el Penal de Libertad—. Antonio era hermano del Gral. Daniel Castella, quien desde el pasado 31 de diciembre se encuentra bajo la figura de lo que muchos consideramos una prisión política en Domingo Arena.

    Marcel Loustau

    La burocracia digital
    Roque Gallego Curbelo

    Variabilidad de la Justicia

    Lo ocurrido ante este duelo familiar es de una crueldad innecesaria: el juez competente no autorizó al Gral. Castella a concurrir al velatorio de su hermano, negándole un derecho humano básico que, en teoría, debería ser la norma en un Estado de derecho.

    Este episodio me obliga a evocar otras épocas, cuando los valores y el respeto por el dolor ajeno estaban por encima de las ideologías. Recuerdo especialmente la anécdota de un oficial del Ejército que, custodiando a un detenido del MLN al sepelio de un pariente, no dudó en ayudar a cargar el féretro junto con su custodiado ante la falta de deudos que pudieran hacerlo. Eran otros tiempos, de personas con valores y de una dignidad que hoy parece extinta.

    Ante la desgraciada decisión de este magistrado, cabe preguntarse: ¿tiene esto algún sentido o lógica? ¿Es coherente con los principios de humanidad? ¿O es, lisa y llanamente, venganza?

    Cuando la balanza de la Justicia se inclina solo por el odio y el desequilibrio, lo que se rompe no es solo el derecho de un detenido, sino la reserva moral de toda la sociedad. Así, lamentablemente, caminamos hacia un país donde la justicia ha sido sustituida por el revanchismo.

    Eduardo Ferro

    Selección semanal
    Entrevista

    Gabriel Oddone descarta competir en 2029: “Mi horizonte es este gobierno y punto”

    Por  Ismael Grau  y Guillermo Draper
    Cardama

    Antes de enviar el borrador de la garantía de EuroCommerce, Cardama presentó uno casi idéntico de un banco camerunés

    Por Guillermo Draper
    Viaje oficial

    Más de 30 funcionarios y jerarcas viajan a China

    Por Santiago Sánchez
    DGI

    “Retos” y “oportunidades” para las oficinas recaudadoras: desde retener personal hasta uso de IA

    Por Redacción Búsqueda

    El embajador estadounidense en Uruguay Louis Rinaldi y el presidente Yamandú Orsi. 

    Estados Unidos sigue “de cerca” y con preocupación visita oficial del gobierno uruguayo a China

    Por Redacción Búsqueda
    Ministro de Economía, Gabriel Oddone, en su despacho.
    Video

    Gabriel Oddone confronta el “relato” del “tarifazo” y anticipa Rendición de Cuentas sin gasto adicional

    Por  Guillermo Draper  e Ismael Grau
    Construcción de una de las patrulleras para Uruguay en el astillero Cardama.

    El gobierno acusa a Cardama de un “grave incumplimiento” con la segunda garantía, emitida por Redbridge

    Por Guillermo Draper
    Fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, en el Parlamento. 

    Fiscal de Corte: el oficialismo evalúa negociar dos votos en el Senado para lograr la designación de un nuevo titular

    Por Victoria Fernández