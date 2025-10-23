La ley de eutanasia (I)

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Después de muchas controversias, los uruguayos tenemos Ley de Muerte Digna o, más sencillamente, “ley de eutanasia”.

Quiero en estas pocas líneas agradecer a Ope Pasquet y a Fernando Sureda, constructores a través de diversas acciones al logro de esta ley.

A Ope Pasquet, por ser el redactor del primer proyecto de ley, pero sobre todo por su tenacidad y constancia en hablar del tema cuando nadie aún lo hacía y defender su posición, pese a la oposición de muchos. Tengo el placer de conocer a Ope, a su esposa, la Dra. Martínez, y a sus hijas, en mi función de pediatra. Gracias.

A Fernando Sureda lo conocí personalmente. Cuando supe de su lucha por conseguir que se promulgara esta ley, lo admiré sin conocerlo, pero lo admiré aún mucho más luego de que, con su autorización, lo visité en su casa de Ciudad de la Costa y comprobé cómo un hombre enfermo y con la certeza de que su enfermedad lo iba a matar tenía la voluntad y el coraje de pelear por sus creencias, por su insistencia en que se aprobara la ley.

Sus diálogos con el Dr. Enric Benito, parcialmente conocidos a partir de la película Hay una puerta ahí, son reveladores de una personalidad extraordinaria. Gracias, Fernando, por haberte conocido.

Personas como ustedes, Ope y Fernando, constituyen los llamados “imprescindibles”.

Jorge Quian