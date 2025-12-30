  • Cotizaciones
    martes 30 de diciembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    La pobreza en Uruguay

    Sr. director:

    Cuando oigo hablar de “erradicar” o “combatir” la “pobreza infantil”, lo mismo que cuando oigo el eufemismo de “los más vulnerables”, sé que son necesarias algunas precisiones.

    Leé además

    Guillermo Ramírez

    La invasión rusa a Ucrania
    Adrián Fagúndez

    De periodistas de Salto

    El problema no es la pobreza infantil ni los vulnerables, es la pobreza, y, más exactamente, los pobres, o, con mayor precisión, Juan Pueblo, Pancha Pérez y semejantes.

    Oscar Wilde escribió: “Nuestra única obligación es construir una sociedad donde no exista la pobreza”. Latinoamérica es, con Sudáfrica, la zona con mayor desigualdad social en el mundo. El Uruguay, donde estamos, señor director, es más desigual que China y los EE.UU.

    Por tanto, basta de entelequias y constructos. Llevemos agua, luz y transporte gratis a esas chozas hediondas donde viven los uruguayos pobres. Sería algo.

    Saluda atentamente al Sr. director,

    Jorge Arias

    Selección semanal
    Finanzas públicas

    Calificadora japonesa ve una gestión fiscal “prudente” y ratifica nota a Uruguay

    Por Ismael Grau
    Turismo

    Temporada de verano: supermercados de Punta del Este tienen “sobreprecio” cercano a 5% frente a Montevideo

    Por Redacción Búsqueda
    Inconstitucionalidad

    Caso Andrés Ojeda: informe del Senado concluyó que solo las cámaras pueden definir que pierda su banca

    Por Leonel García
    Enseñanza

    ANEP financia maestría en formación docente en universidad pública argentina y deja de lado a privadas uruguayas

    Por Nicolás Delgado

    Te Puede Interesar

    Lucía Topolansky en su chacra de Rincón del Cerro, en Montevideo. 
    Video

    Hay un Uruguay “silencioso” que apoya el estilo de Orsi, y si el gobierno va “lento” es porque “faltó militancia” para tener mayorías

    Por  Victoria Fernández  y Santiago Sánchez
    Pablo Carrasco, uno de los fundadores de Conexión Ganadera.

    En 2025 se tramitaron 162 concursos de acreedores, un récord desde el 2002

    Por Ana Morales
    Vista del Puerto de Montevideo.

    Empresarios expresan moderado optimismo para el 2026 y piden más acción del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Del matrimonio igualitario a la eutanasia: 25 leyes que ubicaron a Uruguay en el mapa global

    Del matrimonio igualitario a la eutanasia: 25 leyes que ubicaron a Uruguay en el mapa global

    Por María Inés Fiordelmondo Blaires