La pobreza en Uruguay

Sr. director:
Cuando oigo hablar de “erradicar” o “combatir” la “pobreza infantil”, lo mismo que cuando oigo el eufemismo de “los más vulnerables”, sé que son necesarias algunas precisiones.
El problema no es la pobreza infantil ni los vulnerables, es la pobreza, y, más exactamente, los pobres, o, con mayor precisión, Juan Pueblo, Pancha Pérez y semejantes.
Oscar Wilde escribió: “Nuestra única obligación es construir una sociedad donde no exista la pobreza”. Latinoamérica es, con Sudáfrica, la zona con mayor desigualdad social en el mundo. El Uruguay, donde estamos, señor director, es más desigual que China y los EE.UU.
Por tanto, basta de entelequias y constructos. Llevemos agua, luz y transporte gratis a esas chozas hediondas donde viven los uruguayos pobres. Sería algo.
Jorge Arias