  • Cotizaciones
    jueves 27 de noviembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    La propiedad privada y el Presupuesto

    Sr. director:

    En la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, sesión N° 556, celebrada el día 5 de noviembre de 2025, el Sr. senador Pedro Bordaberry expresó lo siguiente: “Me quiero referir al artículo N° 393 —está en el capítulo del inciso 14, del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial—, solamente para saber si fue consultado el Ministerio de Medio Ambiente. Dicho artículo establece que todo fraccionamiento cualquiera sea su régimen y la categoría del suelo —en predios contiguos al océano Atlántico, Río de la Plata— que es lo que hoy está vigente, laguna del Sauce, laguna del Cisne y río Uruguay, hasta 150 metros, pasará a ser propiedad del Estado. Si esto no es inconstitucional, está pegando en el palo y picando en la raya, por el artículo 32 de la Constitución”.

    Leé además

    Lourdes González

    Eliminar los embarazos de adolescentes
    Hugo Modesto Izurdiaga

    La “grieta” argentina

    Yo agrego: el artículo 32 de la Constitución establece que la propiedad es un derecho inviolable, nadie podrá ser privado de su propiedad, sino en los casos de necesidad o utilidad pública, recibiendo siempre una justa y previa compensación.

    Esto sería que si determinado sector de las costas es apropiado para los intereses del Estado, debería ser expropiado de acuerdo a las Constitución, similar a los casos recientes aprobados para el Tren Central (UPM ) y Casupá.

    En el Parlamento hay por lo menos 20 o 30 abogados que se supone son conocedores de la Constitución. Cómo es que se les olvidó al momento de levantar la mano hacer alguna observación respecto al tema y recordar el artículo 32. Lo de pegar en el palo y picar en la raya no se vio claro, cuando lo revise el var (Parlamento), aprobará este como gol en contra (de la Constitución). Por favor, no alardeen más de que somos un país serio y defensores de las leyes.

    Por situaciones como esta es que la población descree totalmente del poder político.

    Juan Carlos Olazabal

    Selección semanal
    Seguridad social

    Jubilaciones del régimen de AFAP llegarán a 100.000 este año: monto promedio fue $ 9.675 en 2024

    Por Catalina Misson
    Partido Nacional

    Martín Lema y la autocrítica: “Un gran gobierno que no pudimos capitalizar en la campaña electoral”

    Por Redacción Búsqueda
    Medios de comunicación

    Sindicatos de TV Ciudad en alerta por anuncios de la dirección sobre renovaciones y ceses

    Por Redacción Búsqueda
    Tecnología

    La Udelar impulsa la IA en salud y advierte una “concentración” en Presidencia de competencias científicas

    Por José Frugoni

    Te Puede Interesar

    Sede del Ministerio de Economía.

    Standard & Poor’s ratifica calificación de Uruguay y desliza dudas sobre el plan fiscal del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Yamndú Orsi en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Tras el “escándalo” del caso Cardama, Orsi afirma que el gobierno está negociando porque el país necesita patrullas oceánicas

    Por Redacción Búsqueda
    “La Guardia no anda mejor porque hay mujeres; anda mejor porque hay profesionales comprometidos“, dice Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana.

    Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana: “No quiero ser la primera mujer, quiero ser la mejor”

    Por Milene Breito Pistón
    Yamandú Orsi durante el Desayunos Búsqueda.
    Video

    Orsi pone el foco en Bukele y plantea que el proceso salvadoreño es “un ejemplo para analizar”

    Por Redacción Búsqueda