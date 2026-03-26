La propuesta de modificación a la ley del aborto (II)

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En entrevista brindada el 20 de marzo de 2026, en el programa Arriba gente, el subsecretario de Salud anunció que el próximo miércoles, 25 de marzo, la Comisión Asesora Honoraria de Salud Sexual y Reproductiva del ministerio presentará recomendaciones, entre las que se incluye ampliar los plazos para abortar de 12 a 14 semanas de gestación.

Casualmente, ese día se celebra internacionalmente el Día del Niño por Nacer.

Es una jornada que busca defender y celebrar la vida humana desde la concepción hasta el nacimiento. Promueve el respeto a la vida en el vientre materno y la protección de los derechos del embrión. Su objetivo principal es visibilizar al ser humano antes de nacer y reivindicar su derecho a la vida desde la concepción. Además de la defensa del no nacido, se promueve el acompañamiento y apoyo a las mujeres embarazadas. La conmemoración busca fomentar una cultura de respeto a la vida humana en todas sus etapas.

Pero, nuevamente, las actuales autoridades de la salud pública de Uruguay, yendo en contra de su propia función que es proteger, promover y garantizar la salud de toda la población, entre ellos la de los concebidos, pretenden modificar la ley del aborto, aumentando plazos, reduciendo requisitos.