La protección de los animales

Me duele y no puedo comprender cómo un país como Uruguay, que fue pionero en tantas leyes, ha dejado totalmente de lado a los animales en general y a los perros en particular.

Empecemos por los perros. Hace unos meses hubo una campaña para matar perros debido a que “mataban” ovejas. En los establecimientos de mi abuelo, creador de la raza Meriino Precoz Uruguayo, juradas sus lanas como las mejores del mundo, que ganó el Gran premio en la Exposición Iberoamericana de Sevilla, nunca se mató a ningún perro y nunca un perro mató a una oveja.

El INBA, como su antecesora, la Cotryba, está en el papel. La caza del jabalí por perros hiere el alma, tanto por unos como por otros. Al jabalí lo asesinan. El perro sufre varias heridas. Los animales son para ser respetados como seres vivientes y sufrientes, no para divertir a personas sin sentimientos. La eutanasia, por resultar caro el tratamiento o en refugios, no puede permitirse.

No hace mucho escuché el diálogo de dos señoras en que una le preguntaba a otra: “¿Y cómo sigue tu cachorrito?”. “No —respondió rápido la otra—, me ensuciaba todo, lo devolví al criadero, que primero no lo quería recibir”. Me fui de inmediato. No podía resistir callada semejante maldad. Dejando un poco de lado el criadero (que no deben existir), si no es capaz de entender que un bebé perro o persona se puede enfermar y necesita atención médica de inmediato y mucho cariño, no debe tener perros. Esa señora sin sentimientos que solo quería un “objeto” para lucirse jamás puede tener un perro. Y, como ella, muchos.

A lo largo de mi vida recogí alrededor de 30 perros de la calle. Con algunos había que pasarse horas quitándoles las garrapatas y muchas veces curándolos de otras patologías y tratando de sacarles el terror por los maltratos recibidos. Así a una bebé, raza grifón, según me dijera el veterinario, no podía acariciarla porque temía que le fuera a pegar. Creí que estaba enferma, pero era miedo. Y le habían sacado el ojito izquierdo.

Solo tuve una de raza, pero por razones especiales. Gatos lo mismo. Recogí más de 30. Hay gente que ama y recoge animales. La número 1 fue la Esc. Olga Baldomir, con quien colaboré. Fundó la Asociación Defensa de Animales (ADEA) en el barrio del Cordón. Ella fue ignorada en su país, salvo en el programa que conducía Gustavo de los Santos, El tren de la noche, que siempre la entrevistaba. Fue pionera en las castraciones gratuitas que ella misma costeaba, premiada en varios países de Latinoamérica, donde extendió su trabajo. Acá siempre fue ignorada y falleció en un apartamento sobre 18 de Julio, rodeada de perros y durmiendo sobre el piso (había perdido su gran fortuna, su matrimonio y su carrera para dedicarse a los más necesitados).

Se tiran perros todos los días y las ONG tienen que estar pidiendo colaboración porque son sus hombros los que se han puesto para tratar de protegerlos. Una verdadera pena la pérdida de la gran Mary Brown. El abandono está prohibido por la Ley 18.471, pero cada vez se abandonan más, en ciudades y en el campo. Eva, otra activista proderechos de los animales que luego se retiró, logró la gran victoria de eliminar la terrorífica perrera. Otros perros pasan sus vidas atados en forma permanente. Denuncié dos casos ante el INBA: nada. Nuestro prócer José Gervasio Artigas tenía a su perro cimarrón, que era su fiel compañero.

Pero no nos limitamos a perros y gatos: cabras y cabritas son usadas para la macumba. Se debe prohibir todo abuso y maltrato con animales. Ellos comparten el mundo con nosotros y muchas veces son mucho más merecedores que nosotros de este mundo tan maltratado por el hombre.

Recuerdo que una vez mi madre pasó por un lado y vio una cabrita que lloraba como un bebé. Preguntó a una persona que pasaba por el lugar qué sucedía, y le dijo que la llevaban para un rito. Mi madre habló mucho con quienes la llevaban y finalmente logró comprarla y regresar con ella a casa. De modo que en el campo no teníamos cabras, pero, por años, ella vivió en casa.

Muchas figuras públicas han dedicado su vida a la protección animal. Quizás la pionera fue Brigitte Bardot (Foundation Brigitte Bardot), Alain Delon. Paul Mc Carthy es un gran activista por los derechos de los animales, así como otras reconocidas figuras. En casi toda Europa y América se han aprobado leyes que castigan el maltrato animal, considerándolos sujetos de derecho y estableciendo penas, incluso de cárcel a los infractores.

Días pasados se subió a las redes un video de un automóvil marrón que circulaba de noche (matrícula de Florida ) arrastrando atado por una cuerda al paragolpes a un perro cruza con ovejero y el perrito no podía más. Quise saber el fin, pero curiosamente esa foto, al otro día, había desaparecido de todos lados.

Que se recuerde el caso de Hachiko, el perrito japonés que durante 10 años esperó a Hidesaburo Ueno en la estación de tren adonde iba todos los días a esperarlo. Y en Montevideo recordemos al perrito que, al llevar la ambulancia a su dueño a internarlo en el hospital Maciel, lo siguió y esperó en la puerta durante años. Empleados del hospital y vecinos le habían puesto una casita y se ocupaban de él hasta que falleció.

Astar, la perra ovejera alemán es un caso emblemático. A fines de los años 80 se descubrió que había criado durante tres años a un niño en Düsseldorf. Ganó el premio Fidelidad Canina en Italia (El País, 17 de agosto de 1988). Alain Delon quiso adoptar a ambos, pero no se lo permitieron.

En Bogotá, cuatro perros labradores retriver y uno callejero rescataron de las aguas a un bebé de 18 meses (El País, 6 de junio de 1993). O la familia que vivía en España y tenía un perro labrador beige. Un día se mudaron a Holanda (siempre por avión) y al año apareció el perrito color beige claro en su casa en Holanda. Nunca había realizado ese trayecto antes por ningún medio. Eso fue transmitido por los noticieros de los canales de TV de Montevideo.

Y obviamente no hablamos solo de perros y gatos. El jabalí debe ser protegido. Aquel programa de TV sobre la caza del jabalí causaba mucho dolor e indignación. ¿Acaso los llamados seres “humanos” nos consideramos más que los integrantes de otras especies? Pero proteger a todos: en tierra y agua. Jamás ponerlos en peligro y mucho menos asesinarlos.

Lo que sucede ahora con las cotorras es infame. Vean la foto de una hermosa cotorra haciendo un esfuerzo enorme para intentar despegarse del pegamento puesto por criminales Quería llevarles comida a sus hijitos y no podía. Murió y, sin duda, también ellos. Y la lista sería larga. Habla muy mal del Uruguay.

Hace días me enteré de que un legislador había presentado un proyecto de ley sobre protección animal. Sería imprescindible que los consideraran sujetos de derecho y se tipificaran delitos contra ellos, incluida la pena de prisión. Ese proyecto debería incluir la prohibición de los fuegos artificiales con ruido que no solo hacen mal a ellos, sino también a personas mayores, enfermas, autistas.

Uruguay estuvo a la vanguardia en la protección de derechos (voto de la mujer, ley de la silla, etc., etc.), pero ahora no vela por los más inocentes y que jamás serán infieles.

Saludo cordialmente.

Diva E. Puig