La reforma del Estado

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En 2019, el Partido Nacional prometió desburocratizar el Estado y simplificar las gestiones. Luego, la coalición republicana lo firmó en su Compromiso por el País bajo el título Un Estado inteligente y transparente.
Pero la realidad es que, en cinco años de gobierno, el avance fue mínimo. Tampoco se avanzó en la eficiencia del Estado: la reforma de los combustibles quedó por el camino, la reforma de la carrera administrativa de Conrado Ramos fue archivada y el Correo Uruguayo sigue acumulando pérdidas millonarias año a año.
Ahora que el oficialismo finalmente pone este proyecto sobre la mesa, la oposición tiene el deber de acompañar. Es momento de demostrar que la transformación del Estado es una política de todos los partidos y dar una señal de madurez democrática. Seguramente las medidas se queden cortas y su impacto sea limitado, pero es un primer paso indispensable. Es el camino.
Carlos Martín Folle