La reforma de la seguridad social

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Si hay algo que no se condice con el programa que el partido de gobierno había presentado a la población en el año 2024 es la frase “la revolución de las cosas simples”. En un programa que prometía cambios significativos de matriz productiva, en educación, en salud, en seguridad social y un largo etcétera que habla de transformaciones y mejoras, la frase mencionada por el presidente Yamandú Orsi en su discurso dado ante la Asamblea General el pasado 2 de marzo es como mínimo tímida y, siendo justos, absolutamente insuficiente ante la magnitud de las promesas electorales plasmadas en su programa de gobierno.

Un año ya ha pasado desde que el 70% de quienes votaron al Frente Amplio incluyeron la papeleta blanca del Sí (plebiscito por seguridad social promovido por el PIT-CNT y organizaciones sociales) en su sobre de votación. De por medio, las condiciones expresadas en el programa de gobierno que fuera presentado a la población y en el que se comprometían a través del eslogan “sabremos cumplir”:

— Se deberán generar las condiciones para el acceso a la jubilación a los 60 años de edad, manteniendo los estímulos y la capacitación necesaria para que quienes quieran seguir trabajando puedan hacerlo.

— Ratificar en todos sus términos el documento aprobado por unanimidad en el Plenario Nacional del Frente Amplio del 14 de octubre de 2023, que contiene las bases de diálogo de seguridad social.

— Impulsar un sistema de seguridad social con tres pilares: solidario (no contributivo), de reparto intergeneracional (contributivo) y de ahorro (no lucrativo) y en modalidades consistentes con el marco constitucional vigente al 1° de marzo de 2025.

— Mantener y profundizar los niveles de cobertura y suficiencia del sistema de seguridad social.

— Revisar integralmente el sistema de financiación de la seguridad social, en particular las inequidades en los aportes, siempre bajo la premisa de que aporten más quienes tienen más1.

Podemos ver también en la evolución que tuvo la discusión algunas declaraciones que dejan bien a las claras los supuestos sobre los que se basaría el documento que el Diálogo Social puede sacar a modo de recomendaciones: “Al final del día, la frazada es la que es: si quiero tener una edad de retiro diferente, tengo que modificar las condiciones de la tasa de reemplazo y viceversa”, matizó Oddone2 en nota de 2025.

Oddone ha sido un empedernido defensor de las frazadas cuando se trata de achicarla del lado del pueblo. Nunca hay una valoración respecto a cambios que supongan equidad tributaria y social, principalmente en el financiamiento, sino considerar como la única variable la edad de retiro y la tasa de reemplazo. Es una inversión de los principios que deberían regir las coberturas de seguridad social, en las que debieran priorizarse el bienestar y la vida de los beneficiarios y no solamente manejar los ajustes de manera accesoria a un estado de cosas económico que no se quiere cambiar.

“La idea es generar algún tipo de mecanismo que permita volver a los 60 años de edad pero a través de los incentivos lograr que los sectores de más bajos ingresos puedan jubilarse a partir de esa edad y que los sectores de ingresos medios y altos tengan incentivos a través de la tasa de reemplazo para, efectivamente, jubilarse a edades más cercanas a lo que marca la legislación vigente, que serían los 65 años”3.

Aquí la declaración es de Hugo Bai, coordinador del Diálogo Social, antiguo economista que mientras desempeñaba tareas en la órbita del PIT-CNT era un crítico del sistema AFAP, pero que en su nuevo rol ha cambiado el discurso adecuándolo a los supuestos que linean esta etapa; evidentemente, los incentivos suponen menores tasas de reemplazo a quienes pudieran llegar a jubilarse a los 60 años. Y se menciona a las personas de más bajos recursos, que son los que más complicado tienen el panorama a la hora de reunir los 30 años de aportes. Por ende, sería una medida o “gran idea” que apenas tendrá aplicabilidad. Mientras tanto, las tasas de reemplazo para el resto de la población se presuponen aún más bajas que las del 45% que rige para los 65 años de edad. De otra forma, no existiría incentivo posible.

¿El Diálogo Social no incluye una discusión de financiamiento? No, el diálogo no lo tiene previsto. Para algún tema que lo requiera, dentro de lo que es el sistema contributivo, sí podemos discutir algún elemento. Por ejemplo, el fondo de cuidado; ahí vamos a estar hablando de financiamiento. También dentro del sistema de jubilaciones y pensiones se puede plantear algún tema vinculado al financiamiento del régimen”4.

Hugo Bai una vez más nos regala una respuesta clara respeto al financiamiento. No se tocará al capital, cuando menos no a las AFAP. Entonces, lo de siempre, seguramente surgirán desde el llano, como siempre, lo que se quiera recaudar por encima de lo existente.

“Oddone aseguró que el tema de las pasividades ‘no es algo central’ en el Diálogo Social y manifestó que no se imagina grandes transformaciones con relación a la reforma jubilatoria aprobada en 2023, durante la anterior administración”5.

Entendemos que a esta nueva declaración del ministro de Economía y Finanzas no hace falta hacerle muchas aclaraciones más: a buen entendedor, pocas palabras.

Podemos marcar una postura generalizada en la clase trabajadora respecto a lo que se ha venido tratando en esta suerte de “diálogo” poco social en palabras de Marcelo Abdala en conferencia de prensa: “‘Hasta ahora ha habido seminarios, encuentros, conversaciones, pero hay que concretar las cosas y hay compromisos asumidos con la población en la elección’, señaló”6.

Como vemos, no parece auspiciosa la instancia, y podemos imaginar un documento de “consenso” que no contemplará las reivindicaciones de los trabajadores y, una vez más, quedará en pie otra reforma jubilatoria, que apenas maquillará algo de la realizada en 2023, pero sin ninguna intención de cumplir con lo establecido en el programa que el actual gobierno le presentó a la población.

“Sabremos cumplir” debería enunciarse más como una pregunta y con signos de interrogación que como una verdadera afirmación. Como siempre, el pueblo en su conjunto tendrá que ser el que a través de la lucha y la movilización consiga revertir lo que nadie en el sistema político parece estar dispuesto a hacer: una seguridad social por y para el pueblo, justa, solidaria, estatal, pública, con suficiencias, sin fines de lucro y sin AFAP.

Notas:

1https://www.frenteamplio.uy/programa/propuesta-de-bases-programaticas-aprobadas-por-el-plenario-para-construir-el-uruguay-del-futuro/.

2https://www.montevideo.com.uy/Noticias/-Que-dijo-Oddone-sobre-bajar-edad-de-retiro-y-el-rol-de-las-AFAP-en-el-nuevo-gobierno--uc917452.

3-4https://www.elobservador.com.uy/nacional/hugo-bai-coordinador-del-dialogo-social-estamos-pensando-habilitar-la-posibilidad-que-todas-las-personas-se-puedan-retirar-edades-mas-tempranas-n6035120.

5https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2026/2/dialogo-social-representante-del-pit-cnt-senala-que-hay-posturas-muy-diferentes-y-plantea-rever-el-plazo-previsto/.

6https://www.prensa-latina.cu/2026/02/11/pit-cnt-quiere-avances-en-dialogo-social-en-uruguay/.

Gonzalo Moreira