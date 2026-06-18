Lionel Messi II

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Durante mucho tiempo, Lionel Messi recibió diversas críticas de sus detractores. Se lo tildó de “pecho frío” y se cuestionaba su liderazgo, señalando que su estilo reservado y de pocas palabras lo convertía en un “capitán silencioso”. Le recriminaban que no aparecía en las finales y que carecía del carácter y la rebeldía de Diego Maradona. Jugando para la selección argentina, le reprochaban no entonar la canción patria antes de los partidos. Con el fin de quitarle valor a su talento futbolístico, se lo juzgó por emigrar al Inter Miami; los opinólogos del balompié decían que participar en una liga menos exigente —como la MLS— afectaría su rendimiento en la alta competencia.
Todas estas reprobaciones quedaron archivadas en el pasado. Sus números históricos hablan solos: superó los 900 goles oficiales en su carrera profesional. La Pulga desplegó toda su jerarquía al conquistar las Copas América 2021 y 2024 y alcanzar la gloria máxima en el Mundial de Catar 2022. Su triplete magnífico contra Argelia ratifica su vigencia competitiva.
Hugo Modesto Izurdiaga