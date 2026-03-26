Los 125 años de relaciones diplomáticas entre México y Uruguay

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Desde el siglo XIX, México tuvo dos enviados que tenían entre sus concurrencias a Uruguay. Sin embargo, el inicio formal de relaciones diplomáticas fue la presentación de cartas credenciales del primer enviado uruguayo ante el gobierno de México el 26 de marzo de 1901.

En 1919, el poeta mexicano Amado Nervo arribó a Montevideo como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario ante el gobierno de Uruguay. Ese mismo año, falleció en la habitación nº 16 del Parque Hotel, edificio que hoy alberga el Mercosur. Entre sus acompañantes en esos momentos finales estaba el canciller uruguayo Daniel Muñoz, con quien en poco tiempo había entablado una estrecha relación. El retorno de los restos de Nervo a México se realizó en el crucero Uruguay, acompañado por una guardia especial de 33 cadetes, en un reflejo de la cercanía de ese vínculo.

Otro capítulo particularmente relevante es cuando el embajador Vicente Muñíz Arroyo brindó asilo y protección a cerca de 400 ciudadanos uruguayos que sufrían persecución en el contexto de la dictadura, siendo, por mucho, la legación más activa al respecto. La llegada de esas personas a México enriqueció la vida cultural, académica y social de nuestro país y fue la semilla de la comunidad Urumex, que continúa impulsando los intercambios culturales, científicos y sociales entre nuestras naciones.

En tiempos más recientes, el vínculo se ha reafirmado por medio de diversas instancias de diálogo político. Además de múltiples visitas presidenciales que cimentaron y avanzaron el establecimiento de un Acuerdo de Asociación Estratégica, en vigor desde 2011, los diálogos e intercambios, tanto a nivel bilateral como regional, son constantes y productivos. Destaco la reciente participación de la vicepresidenta Carolina Cosse en la decimosexta Conferencia Regional sobre la Mujer, celebrada en Ciudad de México en agosto de 2025. El sábado pasado, el canciller De la Fuente y el canciller Lubetkin se reunieron en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Le deseamos mucho éxito a Uruguay en su presidencia pro tempore. Asimismo, en el plano multilateral tenemos múltiples puntos de encuentro y coincidimos en la promoción de la igualdad sustantiva.

Contamos también con el Fondo Conjunto de Cooperación Uruguay-México, en operación desde 2009, uno de los pocos fondos entre países del sur global cuyo foco es compartir buenas prácticas y conocimientos. Actualmente está en ejecución la sexta convocatoria, con proyectos que incluyen temas variados, desde salud mental hasta desarrollo turístico, y que abarcan múltiples territorios.

La diplomacia también debe llegar a la gente y salir de las capitales. Esto incluye para nosotros una importante agenda con múltiples intendencias departamentales. Al mismo tiempo, implica representar la diversidad y color de México, desde las aguas turquesas de Quintana Roo hasta la riqueza cultural de Guadalajara, donde esperamos con gran ilusión a la Celeste para su tercer partido mundialista el próximo 26 de junio.

En el plano comercial, estos 125 años nos encuentran en un momento de grandes retos y oportunidades. México es el séptimo socio comercial de Uruguay. Somos la puerta de entrada a América del Norte, como Uruguay es para nosotros la puerta al Mercosur. El Tratado de Libre Comercio, en vigor desde 2004, facilita los intercambios entre dos economías complementarias. México exporta a Uruguay, principalmente, vehículos, autopartes y manufacturas, mientras que Uruguay coloca en el mercado mexicano productos alimenticios y agroindustriales de calidad. En 2024, último dato anual disponible, el comercio bilateral alcanzó 703 millones de dólares. La inversión mexicana también refrenda su confianza en Uruguay, con la presencia de empresas que, en años recientes, han expandido operaciones.

En el ámbito cultural, turístico y social, son dos pueblos que conversan y están ávidos de conocer más sobre sus respectivas culturas. Prueba de ello fue la movilización masiva que vivimos el pasado Día de Muertos y la creciente llegada de uruguayos a los destinos mexicanos, que combinan cultura, gastronomía y hospitalidad.

Desde la Embajada de México refrendamos el compromiso de continuar fortaleciendo la relación bilateral. Porque somos países socios, amigos y hermanos. Porque la labor de la diplomacia es que se refleje en mejores oportunidades y bienestar para nuestros pueblos. Porque 125 años son solo el comienzo de una historia que seguiremos escribiendo con trabajo, solidaridad y afecto.

Andrés Ruiz Pérez

Encargado de Negocios a.i.

Embajada de México