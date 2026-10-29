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    Los hechos portuarios

    Sr. director:

    Hace dos milenios los filósofos romanos insistían en la fuerza de los hechos frente a las palabras con aquella frase “res non verba”, que en nuestros tiempos se reitera con el aforismo popular “más vale un hecho que mil palabras”.

    Siguiendo ese criterio, voy a exponer algunos hechos —no todos, por las limitaciones de espacio— que indican cuál es el escenario actual de la Administración Nacional de Puertos (ANP) y de los puertos a su cargo, sin calificarlos para que esa tarea de análisis la realicen los lectores.

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    1. Los tres miembros del Directorio de la ANP y el capitán del puerto no son idóneos en temas portuarios.

    2. El Banco Mundial, entre 450 puertos examinados, ubicó al de Montevideo entre los últimos 50, y una encuesta sobre terminales portuarias regionales, entre 20, lo ubicó en el lugar 19.

    3. Tres de las empresas navieras más importantes del mundo, como MSC, Hapag LLoyd y ZIM, han comunicado que no van a operar más en nuestra principal terminal portuaria.

    4. Los transbordos de cargas paraguayas no se han recuperado y la reducción de la operativa de contenedores se redujo en un 25%, aproximadamente.

    5. Las tres dragas con que cuenta la ANP están paradas por desperfectos y reparaciones, por lo que, por falta de mantenimiento, el canal de acceso al Puerto de Montevideo, en algunos tramos, dejó de tener la profundidad de 13 metros que se había alcanzado por la administración anterior.

    6. Se autorizó por el Poder Ejecutivo la operativa de Colonia Express a través del Puerto de Montevideo, pero ello no ha sido acatado por la ANP, que no le ha brindado las condicionantes necesarias a esos efectos.

    7. El Directorio de la ANP, sin sustanciar el procedimiento administrativo, alcanzó una transacción extrajudicial, sin aprobación del Poder Ejecutivo ni intervención del Tribunal de Cuentas, en violación de la ordenanza 72, y dispuso, directamente, por resolución 0688.4326, del 17 de setiembre de 2026, el pago de la suma de US$ 617.760 a un operador portuario.

    8. Se insiste, por miembros de ese directorio, que se va a proceder a dragar el canal de acceso del Puerto de Montevideo a 14 metros de profundidad sin tomar en cuenta que ninguna draga está operativa, que no disponen del dinero para contratar una dragadora foránea, que no han evaluado si es conveniente la inversión por el calado de los buques que pueden sacar provecho de esa profundización y, sobre todo, que no han tomado en cuenta las obras civiles, muy cuantiosas, que se requieren para que buques con ese calado puedan operar a pie de muelle, con esa profundidad.

    9. Al respecto cumplo con informar, por si los señores directores no están enterados, que los muelles que, estructuralmente, pueden permitir a su pie el dragado a –14 metros son solo el C y el muelle de UPM. Los demás muelles están a –10 metros, aproximadamente, con el actual muelle de TCP, que está a –12, y el que se va a construir, que estará a –15.

    10. Por último, se efectúa el lanzamiento de la operativa del buque a energía eléctrica China Zorrilla, con una gran ceremonia y parafernalia a la que asisten importantes autoridades argentinas y nacionales —afortunadamente, el presidente Orsi no pudo asistir, pero sí lo hicieron más de 60 funcionarios de la ANP—, y las mangas de pasajeros del Puerto de Colonia estaban descompuestas…

    Dr. Edison González Lapeyre

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