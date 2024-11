Los valores de Artigas

A pocas semanas de elegir al presidente de la República, no puedo olvidar el pensamiento cristiano que guio a Artigas hasta el último día de su exilio en Paraguay.

Y como cristiano, no puedo votar a quienes trajeron el aborto, porque están matando a nuestras familias, y al país entero, cuando matan al más pequeñito de nuestros orientales.

El derecho a vivir de cada pequeño es más fuerte que cualquier otro derecho, y la ciencia lo sabe porque la comunicación del bebé con su madre comienza por las enzimas que suben del bebé al cerebro de la madre apenas se fija en la pared del útero. Ya lo sabe cualquier comadrona como mi abuela, que viendo los ojos de la mamá veía la sonrisa del bebé.

Y lo sabía Tabaré Vázquez cuando vetó la ley. Y lo sabe Mujica, también Orsi, pero no les importa, si les consiguen réditos.

Por eso no estoy de acuerdo con aquellas jerarquías de la Iglesia que no lo dicen con todas las letras, no hay que votar a Orsi porque es votar contra la religión y es votar a la muerte.

La muerte de cada niño asesinado antes de nacer es matarnos a todos un poco como sociedad; si toleramos eso, nos estamos suicidando, hasta que no quede nadie en el país más despoblado de América Latina. Ojalá se arrepientan antes de que sea tarde.

No quiero una patria como la cubana.

Otra patria es posible, más desarrollada y más humana, con valores cristianos como los de José Artigas.

Ing. José Martín Zorrilla