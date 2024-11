Moral y política

Pensando en un problema práctico, se me ocurrió una idea inesperada. Como algunos sabrán, soy músico y toco teclados. Resulta que se me rompió un teclado viejo y, aquí en Montevideo, mi técnico, que es muy bueno, me dijo que no tenía acceso al repuesto que se necesita y que solamente me lo podrían arreglar en Buenos Aires. Me puse a planificar el viaje; primero, pensé en ir un día y dejar el teclado para irlo a buscar en un viaje posterior. Luego, supuse que, si era solamente cambiar un repuesto, si me quedaba dos días a lo mejor ya podría traérmelo conmigo a la vuelta. Después pensé en sacar el pasaje con hotel y ver si me convenía más pagarlo contado o comprarlo con tarjeta, ya que la tengo un poco cargada y, como ahora en diciembre cobro aguinaldo, me podría convenir la primera opción. Luego, traté —pero aún no pude— de contactarme telefónicamente con el service en Buenos Aires para ver si podían arreglármelo en ese plazo, que me pasaran la dirección y si había una fecha de preferencia para llevarlo.