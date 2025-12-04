  • Cotizaciones
    jueves 04 de diciembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Nuevos comedores infantiles

    Sr. director:

    Leé además

    Luis Fabre

    Movilidad y transporte
    Silvia Etchebarne Vivian

    Los puertos uruguayos

    ¿Ha visto usted recientemente algún niño pidiendo? Si lo vió… siga leyendo.

    Voy a mezclar dos refranes populares en Uruguay. Pan para hoy... Enseñar a pescar... Está muy bien que se dé pan para comer hoy si se tiene hambre y no se tiene comida, es pan para hoy, pero dar solo pan, digamos, dar pescado, también puede ser hambre para mañana. Lo que puede sacar de mendigar comida a los que no la tienen es “aprender a pescar”, y a eso se le dice “laburar”. Por ello es bueno, antes de tener que laburar, ponerse a estudiar. A estudiar algo que le vaya a servir para algo al hoy estudiante, mañana, con suerte, laburante. Siempre vigente Bulat: “Para salir de pobre hay que estudiar”.1

    No digo mandar a la escuela a los adultos, pero sí a los niños y muy especialmente a los adolescentes. Generalmente, el hijo de quien está en situación de extrema pobreza no va todos los días a la escuela. Y si va a una de cuatro horas, ahí no come. Después, tristemente, los papás los llevan a la calle a rebuscarse la monedita, la limosna, cualquiera. Esos infelices no van a laburar nunca, no los estamos ayudando a que lo hagan. Los estamos condenando a ser eternos “pescado dependientes”. O… empujándolos a la mendicidad o, peor, a la “rápida pal peso”: el mundo narco.

    Por esta realidad de mi país defiendo con vehemencia las escuelas y los liceos de tiempo completo. Lugares con tres comidas, pero con apoyo y educación. Y, de paso, durante esas ocho horas de escuela, el padre o la madre pueden ir a trabajar, o podremos (¡debemos!) enseñarles a hacer algo para que quieran, puedan e intenten conseguir trabajo digno. Les dará, además de dignidad, autonomía. Respeto por sí mismos.

    En las escuelas, UTU y liceos de tiempo completo los niños y los muchachos comen, pero también aprenden a leer, a escribir, adquieren “comprensión lectora” sin la cual luego estarán condenados a ser “pescado dependientes” e incapaces de disfrutar del fruto de su trabajo.

    Lamentablemente, el actual presupuesto que el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento no crea más institutos María Espínola de los 65 existentes. Son parte de los 136 liceos de tiempo completo en zonas carenciadas que propuso Ernesto Talvi, y que creo el Presupuesto del gobierno de la Coalición Republicana aprobó y que Robert Silva implementó. Hacen falta más.

    Pero, por suerte, el presidente del Codicen, Pablo Caggiani, anunció que se construirán… ¡60 nuevos comedores! Esto es una excelente noticia.

    Porque (otro refrán) “es el mismo perro, pero con distinto collar”. Algunos dirán “parecido no es lo mismo” y así no se da el brazo a torcer reconociendo que la idea de Talvi era buena, oportuna y, yo diría, necesaria. Necesaria para los niños y jóvenes que concurrirán a los comedores de Caggiani o a los liceos de Talvi. Da igual. Comidos, atendidos, cuidados, aprendiendo y, probablemente, comenzando a dejar de ser “pescado dependientes”.

    Y repito algo que anoté antes, porque no es menor: también debemos ayudar a los papás de estos chiquilines a que logren trabajar, mientras los chiquilines están aprendiendo, comidos, seguros y atendidos. Y hago otra cita, de alguien con quien discrepo en algunas cosas, pero con quien coincido en muchas, Richard Read: “Quiero trabajadores y no lumpen”.2

    Nilo Pérez

    1. Tomás Bulat (1964–2015), economista y periodista argentino.

    2. Revista Galería, 853, mayo de 2017.

    Selección semanal
    Frente Amplio

    PDC renovó autoridades y se pronunció a favor de considerar impuesto al 1% más rico

    Por Redacción Búsqueda
    Comercio

    Ventas del comercio se moderaron en el tercer trimestre y hubo retracción en los servicios

    Por Redacción Búsqueda
    MTOP

    Auditoría cuestiona manejo presupuestal de los contratos Cremaf y de la ampliación de concesiones

    Por Redacción Búsqueda
    Sistema financiero

    Crecen los depósitos de no residentes en Uruguay y el negocio de los gestores y asesores financieros

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Sede del Ministerio de Economía.

    Standard & Poor’s ratifica calificación de Uruguay y desliza dudas sobre el plan fiscal del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Yamndú Orsi en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Tras el “escándalo” del caso Cardama, Orsi afirma que el gobierno está negociando porque el país necesita patrullas oceánicas

    Por Redacción Búsqueda
    “La Guardia no anda mejor porque hay mujeres; anda mejor porque hay profesionales comprometidos“, dice Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana.

    Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana: “No quiero ser la primera mujer, quiero ser la mejor”

    Por Milene Breito Pistón
    Yamandú Orsi durante el Desayunos Búsqueda.
    Video

    Orsi pone el foco en Bukele y plantea que el proceso salvadoreño es “un ejemplo para analizar”

    Por Redacción Búsqueda