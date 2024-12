¿Otra vez batllismo?: ¿ganó o perdió el batllismo?

Comencemos por lo confirmado… Desde el editorial de Búsqueda se comparte la visión generalizada de que todo es batllismo, o por lo menos casi todo. En este caso, casi todo, porque se le atribuye al concepto batllismo una idea general negativa sobre la impronta que le dio Luis Batlle —sobrino del creador del batllismo, don José Batlle y Ordóñez— y no se toma el concepto batllista cargado de las connotaciones mucho más positivas de sus removedores y modernizadores gobiernos de avanzada, los cuales se reconocen pero no se los considera como “la chapa” del batllismo por el editorial de Búsqueda . En realidad, quien elabora esa mirada —en la cual se apoya el editorial—, es “uno de nuestros lectores más inteligentes”, según describen ellos. Y ahí voy.

Lo extraño de este lector más inteligente es que se posiciona justamente donde quiere y le conviene para definir batllismo. No toma todo lo bueno de José Batlle y Ordóñez y no toma todo lo diferente del hijo de Luis Batlle, Jorge Batlle —profundamente liberal—, aunque, si a muchos de sus seguidores no les considerás batllistas, ¡te pelean!

Y algún problema con el batllismo ha de tener nuestro lector más inteligente, porque ve batllismo en todos lados, incluso donde no lo hay. Y extraña sobremanera. Porque que el pueblo confunda, vaya y pase. No comen libros y de manera intencionada —o no— han sido llevados a entender por batllismo claves que no le hacen justicia a la ideología conformada durante más de 100 años, que tiene como base fundamental y fundacional todo lo que pergeñó, realizó y escribió su fundador, José Batlle y Ordóñez. Hablar de batllismo y esquivarlo a él, hablar de batllismo y quedarse con algunas posibles sombras habiendo tanta luz es no estar hablando de batllismo. Que un señor tan culto e inteligente —al decir de el editorial de Búsqueda — caiga en semejante facilongo análisis rampante da que pensar.

Convengamos entonces que el señor “lector de los más inteligentes” cuando se dedica al batllismo no hace gala de toda esa dote que debiera. Porque batllismo no genera lo que afirma el estimado lector: “Somos un pueblo que no premia la obra pública y premia el gasto corriente. No premiamos la creación de empleo, sino que premiamos el crecimiento del salario de los que tenemos empleo. No premiamos al que asume riesgo y premiamos a los filósofos del Sorocabana”. Todo eso será en todo caso una grandísima deformación y sumatoria de lo que ciertos uruguayos entienden, o quieren entender o les conviene que sea entendido por batllismo. Pero bien lo saben el inteligente y muchos más que esa escandalosa caricatura ¡no es batllismo!

Porque, si así fuera, no habría perdido el batllismo porque, ganara Delgado u Orsi, ganaba el batllismo igual, ya que el presidente Lacalle Pou se ha encargado de guiar su gobierno por caminos de centro, sin correr tantos riesgos, por lo que lo han criticado por tibio y justamente se ha hecho eco de ello y redoblado la apuesta en recientes declaraciones1. Lo mismo cuando en el medio de un foro libertario en la enfervorizada Argentina de Millei Luis Lacalle Pou se puso a defender virtudes del Estado uruguayo2 —catalogadas de batllistas por sus detractores—.

En definitiva, el batllismo fundamentalmente ha apostado a ser una ideología de avanzada, creadora de su tiempo, con originalidad y siempre apegada a las tradiciones coloradas desde Rivera en adelante, como su propio creador, José Batlle y Ordóñez, le espetó al diputado socialista Mibelli en debate en páginas del periódico El Día, donde don Pepe se encargó de mostrar las radicales diferencias entre su batllismo y el socialismo, muy vigentes hasta hoy. Como debiera saber, no todo lo que no es Milei es socialismo, señor lector más inteligente.

Y es tan así que quienes tenemos la fortuna de leer algún libro más también tenemos la obligación para con los demás de transmitirles más verdades, verdades conocidas mediante esas lecturas, o por los años transcurridos en la educación y en especial en la universidad, más aún si se trata de alguien nombrado como “inteligente” no debería afirmar la falsedad repetida mil veces de que el batllismo es similar al socialismo, así como tampoco que todo es batllismo simplemente porque se juega en el centro y lejos de radicalismos. Digamos las cosas como son: ni Lacalle Pou es batllista ni Orsi lo es, y en realidad es más filosocialista. Porque, si bien el batllismo histórico ha jugado hacia el centro, no es condición de pertenencia. Porque también ha sido radical, y serlo tampoco es condición de pertenencia.

Concluyendo, en la pasada elección, ni ganó el batllismo ni perdió el batllismo. La visión batllista en sí no estaba representada por ninguno, ni siquiera por un Lacalle Pou que realizó un buen gobierno de centro, pero tal vez le faltó un poco de riesgo para ser gobierno excepcional, ahí sí habría pasado a ser elogiado por batllistas como quien escribe y hasta por qué no con el premio de repetir gobierno la coalición. Por supuesto que como batllista prefería al Partido Colorado integrando el gobierno de coalición con Álvaro Delgado y que no gobierne quien se disfraza de batllista por lo bien que vende José Batlle y Ordóñez, pero que como bien sabe “uno de nuestros lectores más inteligentes” Orsi no lo es y sí tiene escuela socialista. Ojalá y por el bien de todos… Uruguay no marche hacia allí y le gane el centro, que no nos conforma pero no nos asusta, y en próximos años ahí sí el batllismo retorne por sus fueros para un mejor Uruguay.

Carlos Mecol

El batllista