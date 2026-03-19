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Esta vez, los cambios importantes en el transporte masivo de pasajeros del área metropolitana parecen ir en serio. Sin duda, la afinidad política entre los gobiernos nacional y departamental de Montevideo y Canelones contribuye a ello. El periodismo y las redes han recogido el tema profusamente, por la novelería que tiene el tema del tren por Avenida Italia y por debajo de 18 de Julio. Pero los ministerios e intendencias, sus técnicos y las consultoras que ayudaron en los proyectos han fracasado en explicarle a la población en qué consiste el proyecto general, no han explicado bien los motivos de fondo que determinan costosas obras en las principales avenidas, y, sobre todo, no han sabido generar la famosa participación pública en la toma de decisiones de algo tan importante y tan caro. Da la impresión de que las instituciones involucradas y sus consultoras han trabajado por separado y no se han puesto de acuerdo en las alternativas y le han dejado las decisiones tecnológicas a Presidencia, que es una institución política. Somos decenas de miles los stakeholders, los ciudadanos afectados e interesados en conocer los estudios técnicos que justifican una inversión de 1.000 millones de dólares que el Uruguay no tiene. Aparentemente, los estudios fueron publicados en El Observador, Búsqueda , El País, Montevideo Portal y otros medios, pero no todos los ciudadanos de Montevideo leemos toda la prensa escrita. Y las redes sociales son como rings de barro para pelear desnudos, pero no son un ámbito de participación pública constructiva. Tampoco lo son las juntas departamentales, ni las cámaras de legisladores (¿ni las universidades?). Como trabajé en los años 70 en México en un tema parecido, como ciudadano decidí consultar a la inteligencia artificial para ver si podemos acceder a los estudios técnicos y poder opinar con cierta lógica.

Mi pregunta a ChatGPT fue la siguiente: “Me gustaría leer los estudios de origen y destino de pasajeros en el área metropolitana de Montevideo que justifican las asignaciones de viajes por las diversas avenidas y los volúmenes de pasajeros previstos que justifican los diversos modos de transporte o tecnologías propuestas”.

Sí, existen varios estudios de origen-destino, encuestas de movilidad y modelos de demanda que se usan para justificar la asignación de viajes por avenidas, estimar volúmenes de pasajeros y evaluar tecnologías (ómnibus, BRT, tren-tram, metro, etc.) en el área metropolitana de Montevideo. A continuación te detallo los principales estudios y dónde leerlos, con explicación de qué contienen y para qué se usan.

1) Encuesta Origen-Destino / Encuesta Metropolitana de Movilidad (2009 y 2016). Es la base más importante para modelar flujos de pasajeros. • La Intendencia realizó encuestas a hogares para conocer cuántos viajes se hacen, desde dónde, hacia dónde y por qué modo. • Se relevan hogares, personas, viajes y etapas para construir matrices OD. Datos abiertos: • Descargar encuesta origendestino 2016. Qué permite: • Matrices origen-destino por zona • Distribución modal (auto / bus / caminata / bici) • Motivo del viaje (trabajo, estudio, compras, etc.) • Horas pico y carga por corredor. La encuesta 2016 relevó 2230 hogares y 5946 personas y permite estimar indicadores representativos de la movilidad del área metropolitana.

2) Matriz OD del transporte público metropolitano (ORT, 2018) Trabajo académico específico para el STM. • Construcción de matriz origendestino para el transporte público en Montevideo (PDF) Contenido: • Métodos para inferir destinos de pasajeros • Uso de validaciones STM • Modelización de viajes por línea y corredor. El estudio desarrolla una matriz OD del sistema metropolitano, problema complejo porque no se registran los puntos de descenso. Esto se usa para: • asignación de carga por línea • cálculo de demanda por avenida • evaluación de troncales.

3) PMUS-Plan de Movilidad Urbana Sustentable de Montevideo. Es el estudio más completo reciente de planificación. Incluye: • modelización de demanda • simulación de tráfico • escenarios futuros • evaluación de sistemas masivos. Referencia: • Plan de Movilidad Urbana Sustentable de Montevideo (PMUS). El plan incluye modelización mediante matrices origen-destino y simulación de flujos para proponer rediseño del transporte y posibles sistemas masivos en corredores estratégicos. Esto es exactamente lo que buscás: • asignación de viajes por avenida • estimación de pasajeros por corredor • justificación de BRT / tren / etc.

4) Encuesta de movilidad metropolitana (MTOP / CAF / PNUD) Estudio más reciente para todo el AMM (Montevideo-Canelones-San José). Referencia: • Encuesta de movilidad a hogares del Área Metropolitana de Montevideo. Incluye: • diseño muestral • base de datos OD • comportamiento de viajes • cambios por expansión urbana. Se realizó para comprender los desplazamientos en el área metropolitana y planificar un sistema de transporte sustentable. Este estudio se usa en: • proyectos de tren-tram • corredores troncales • reforma del STM.

5) Estudios recientes del MTOP para reforma del transporte (2025-2026). Estos son los que están detrás de las propuestas actuales. Referencia: • Estudios técnicos del proyecto de reforma del transporte metropolitano. Incluyen: • simulaciones de tránsito • modelos de demanda • ingeniería de corredores • evaluación de alternativas. Los documentos incluyen simulaciones y estudios técnicos usados para el rediseño del sistema metropolitano. Aquí se justifican: • troncales por 8 de Octubre, Giannattasio, etc. • frecuencias • tipo de tecnología. 6) Estudios del sistema urbano metropolitano (DINOT / MVOT). Sirven para entender flujos interdepartamentales. Referencia: • Sistema urbano metropolitano de Montevideo –estudio DINOT. Incluye: • movilidad cotidiana • viajes laborales • integración Montevideo-Canelones-San José. Se analizan salidas diarias de ómnibus y la movilidad de trabajadores para definir el sistema metropolitano funcional. Esto se usa para: • justificar trenes o tranvías • justificar corredores radiales • definir áreas de influencia.

7) Proyectos académicos CINVE / Facultad de Arquitectura. (corredores masivos) Ejemplo de estudios que asignan demanda a ejes. Referencia: • Proyecto de transformación de movilidad MontevideoCanelones (CINVE). Incluye: • ejes Zonamérica-Centro • eje Giannattasio • evaluación de infraestructura pesada. Se propone concentrar el transporte en vías con mayor demanda para mejorar tiempos y eficiencia. Qué contienen normalmente estos estudios (lo que vos estás buscando). Todos incluyen: • Matriz origen-destino por zona • Asignación de viajes a la red vial • Volumen por avenida • Pasajeros por hora pico • Simulación de escenarios • Comparación de tecnologías.

La izquierda, que últimamente ha ganado las elecciones nacionales y departamentales del área metropolitana mediante el apoyo sistemático de los vastos sectores populares que viven mal en los vastos territorios de la periferia, no han convocado el famoso Diálogo Social para discutir la necesidad de invertir cientos de miles de millones de dólares que el Uruguay no tiene. Cierto que el tema es muy técnico, ingenieril, pero la población que paga los impuestos tiene derecho a conocer los fundamentos de las propuestas y participar y opinar en la toma de decisiones de algo tan trascendente. La voluntad política aparentemente está, los proyectos están, falta impulsar la participación pública organizada.

Daniel Heide