¿Por un cambio? ¡No!

La palabra cambio es un must en toda campaña electoral. Una vaca sagrada. Ahora, decantando lo ocurrido el pasado 27, ¿puede concluirse que el electorado uruguayo votó mayoritariamente por un cambio? ¿Qué cambio? ¿Cuál es el mandato de cambio que recibió el Sr. Orsi?

Si es plausible trazar una media de la votación del 27/10, no se puede decir que sea la de un mandato de cambio. Al revés: la mayoría votó a quienes le dieron seguridad de que no van a cambiar las cosas. Mejorarlas un poco, por supuesto, pero no más allá. Esfuerzos, sacrificios e incertidumbre, todo lo que está involucrado en cambiar, eso, jamás.