¿Qué sentido tiene la Constitución?

La pregunta viene a cuento en estos días a raíz del intento del FAPIT de meter en la Constitución algunos temas. No es la primera vez que eso ocurre en nuestro país, lo cual hace todavía más necesario meditar un poco la cosa. El punto no es si lo que se quiere meter en la Constitución es bueno o, como en este caso, horrible. El punto es si son materias de naturaleza constitucional o no. ¿Existe algo que pueda definirse como de naturaleza constitucional? Sí. Quizás no sea una naturaleza que pueda precisarse matemáticamente, pero sí.