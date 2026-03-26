“Si no logramos controlar la garrapata, se nos puede venir algo parecido a la aftosa”, avisó el ministro Alfredo Fratti

“No pudimos, teniendo los nombres de los productores infractores, no pudimos suspender a nadie”, dijo a Agro de Búsqueda el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti , con tono de frustración e impotencia, ante la imposibilidad de sancionar a los responsables de la presencia de residuos de garrapaticidas en carne exportada a China .

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Argumentó que “hay una multa que se usa tradicionalmente, pero por los tiempos del Estado demora como un año, un año y medio”, en aplicarse. “Lo más inmediato, que ahora vamos a tener que ver si lo hacemos desde el punto de vista legislativo”, es “suspender (al productor infractor) para que por un tiempo no pueda embarcar”, señaló.

Según indicaron a Agro de Búsqueda fuentes de la cartera, son unos 40 los productores que no respetaron los tiempos de espera, y el Poder Ejecutivo prepara un decreto que permita interdictar esos predios.

Fratti se mostró preocupado por el impacto negativo de esta situación en la “reputación” de la sanidad y de la carne uruguaya y por el “riesgo” de la pérdida de mercados.

“Sin ser apocalíptico, si no logramos controlar esto de la garrapata , se nos puede venir algo parecido a lo que fue la epidemia de fiebre aftosa”, avisó. Y, más allá de reconocer que si se cierra el mercado chino para la carne sería una “catástrofe”, el ministro de Ganadería confía en “poder evitar” que se llegue a ese extremo.

Reconoció que, “mientras no se suspenda al productor infractor”, entonces este “puede seguir vendiendo su ganado y, por lo tanto, sigue el riesgo de que aparezcan más contenedores” con residuos.

En alusión al contexto de los negocios ganaderos, el titular del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) dijo que entiende la “dificultad de la industria frigorífica para captar oferta” de vacunos y la “necesidad del productor que usa un medicamento y, de repente, no le resulta y usa otro”.

La autoridad sanitaria de China sancionó a un frigorífico uruguayo (San Jacinto), con la suspensión para exportar carne vacuna a su mercado, tras detectar residuos del producto denominado fluazurón, según un comunicado de esa secretaría de Estado publicado el martes 17.

En tanto, “ningún productor fue sancionado” por ahora, y “no son pequeños productores” los que incumplieron los tiempos de espera, aclaró.

Fratti incluso se refirió a una reciente conversación con empresarios de los frigoríficos, en la que estos le comentaron que “es una cuestión de tiempo” y que “a todos les va a tocar” este problema.

Listas y octógono

Fratti también cuestionó que cuando el MGAP pretendió aplicar sanciones hubo “abogados de las propias gremiales agropecuarias” los “taparon a pedidos” y “evitaron” que el ministerio pudiera “sancionar a nadie”.

Consultado al respecto, el ministro se negó a identificar qué gremiales actuaron de esa manera, pero comentó: “Acá nos conocemos todos”. “Algunos abogados vinculados, y algunos que integran las directivas” de las asociaciones agropecuarias, dijo.

Además, enfatizó en que el objetivo de la actual administración era que a “aquel productor identificado” como responsable de la carne que los chinos devolvieron se le aplique una “suspensión inmediata para seguir embarcando”.

Además, el MGAP pretendía “publicar los nombres de los predios observados”, para que los frigoríficos adopten medidas similares, como dejar de comprarles vacunos a esos productores infractores, señaló. Y destacó la importancia de un “control de los proveedores” de ganado por parte de la industria frigorífica.

Cuando esa secretaría de Estado planteó a los frigoríficos hacer este control, le “mandaron un comunicado de 30 hojas de un estudio jurídico diciendo que esto no era legal”, aseguró.

Los rematadores de ganado deberán advertir si en un lote hay animales con “cáscara” de garrapata. Foto: Agro de Búsqueda Agro de Búsqueda

Tiempos de espera para la faena

Fratti remarcó el problema causado por esta situación: “Uno dice que el responsable es el productor”, este dice que “le pagan igual por el ganado cuando remite a la industria”, y “el MGAP en el medio, que no puede accionar porque no tiene legislación”.

“De aquí a que tomemos la conciencia suficiente para que ningún productor se extralimite en los tiempos de espera para faena, y que los frigoríficos entiendan que a aquel que está observado y si tienen la lista (de los infractores) no le pueden comprar hasta que el ministerio no lo autorice, y bueno, no vamos a tener solución”, advirtió.

El ministro de Ganadería planteó que “la flexibilización que hubo durante algunos años con el tránsito de garrapata” derivó en este momento, en el cual “hay garrapata donde no había y donde había hay mucho más” y, por lo tanto, hay una “presión más fuerte del uso de medicamentos de control”.

El MGAP prevé “poner un octógono en las cajas (de los garrapaticidas) que diga cuál es el tiempo de espera” requerido para luego poder enviar el ganado a faena, adelantó. Y acotó: “Que nadie diga que no lo pudo ver, porque me dicen ‘la letra es chica’, que no se ve bien”.

Exhortó a que si la etiqueta del medicamento dice que el “tiempo de espera” es de 45 o de 120 días “hay que respetarlo”, y esto “no es un problema del ministerio ni de los técnicos de Ganadería”.

“Cuando China hizo los controles y encontró residuos, acá se hizo el estudio y dio lo mismo, no es que China está encontrando residuos que no existen”, sostuvo.

Tapa garrapata.jpg Agro de Búsqueda

Posición de los productores

El presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Rafael Ferber, explicó a Agro de Búsqueda (ver edición del 19 de marzo) que la gremial no está de acuerdo con darles acceso a esa información a los frigoríficos, porque “hay productores” que les dicen “que están teniendo problemas con los tiempos de espera”, aunque ellos no pueden “aseverar eso”.

Ferber consideró que los industriales utilizarán esa información para “bajarles el precio” de los ganados a esos productores. Sostuvo que si algún productor es reincidente, el propio MGAP “tiene que sacarlo del sistema”. Y agregó que este asunto “no tiene por qué quedar en manos de privados, en la parte comercial”.

Política sanitaria

Para Ferber “esta es una situación muy complicada, que no puede seguir pasando”. Agregó que se están buscando soluciones alternativas al problema de la garrapata, pero “no están siendo suficientes”. “Habrá que plantearse si seguir combatiendo a la garrapata de la forma en que lo estamos haciendo, considerando el daño que estamos teniendo en los mercados por el uso de productos para combatirla”, señaló.

Consideró que hay que apuntar a bajar de forma significativa el uso de productos. Si bien admitió que hay productores que “hacen las cosas mal” y que si se llega a los responsables deberán ser sancionados, también sostuvo que hay ganaderos que “hacen las cosas bien”, que trabajan con las herramientas disponibles y, sin embargo, “tienen problemas”.

El presidente de la ARU razonó que si no se va a permitir circular ganado con garrapata, con el objetivo de atacar el problema, no se va a “disminuir la aplicación de productos, que es lo que después lleva a esta situación”.

Para Ferber el objetivo de erradicación de la garrapata “está cada vez más lejos” y la situación con los residuos de garrapaticidas “está cada vez más complicada”.

Señaló que se está observando que “no es lo mismo cuando se aplica un producto una vez que cuando se aplica cada 21 días”. Sostuvo que “falta investigación”, porque “hay productores que no hicieron nada incorrecto, que respetaron los tiempos”, pero se les detectan residuos.