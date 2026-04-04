  • Cotizaciones
    domingo 05 de abril de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    La NASA publica las primeras fotos de la Tierra tomadas por la misión Artemis II rumbo a la Luna

    La NASA publicó las primeras fotografías tomadas por la tripulación de la nave Orión que se dirige a la Luna. La misión Artemis II busca hacer historia alcanzando la órbita del satélite natural.

    Vista de la Tierra tomada por el astronauta de la NASA y comandante de Artemis II, Reid Wiseman, desde una de las ventanas de la nave espacial Orión tras completar la maniobra de inyección translunar el 2 de abril de 2026. La imagen muestra dos auroras (arriba a la derecha y abajo a la izquierda) y luz zodiacal (abajo a la derecha) visible durante el eclipse solar de la Tierra.

    Vista de la Tierra tomada por el astronauta de la NASA y comandante de Artemis II, Reid Wiseman, desde una de las ventanas de la nave espacial Orión tras completar la maniobra de inyección translunar el 2 de abril de 2026. La imagen muestra dos auroras (arriba a la derecha y abajo a la izquierda) y luz zodiacal (abajo a la derecha) visible durante el eclipse solar de la Tierra.

    FOTO

    NASA
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    La tripulación de la misión Artemis II de la NASA publicó las primeras fotografías que ha tomado de la Tierra a medida que avanza su misión de sobrevuelo lunar de 10 días.

    Este vuelo marca la primera vez que los humanos viajarán más lejos de la Tierra que nunca antes y pondrá a prueba los sistemas con vistas a una futura base lunar y a misiones a Marte.

    Leé además

    Vista de la Tierra desde la nave espacial Orion de la NASA mientras orbita alrededor del planeta durante el vuelo de prueba Artemis II.
    Exploración espacial

    La misión Artemis II continúa tras resolver un fallo en su sistema de residuos

    Por France 24
    La media luna de la Tierra se observa desde una cámara instalada en los paneles solares de la nave espacial Orión, durante el primer día de vuelo de la misión Artemis II.
    Exploración espacial

    Artemis II deja la órbita terrestre y emprende el camino a la Luna

    Por France 24

    Las dos imágenes que ofrecen una vista de la Tierra estaban acompañadas por un mensaje de la NASA que subraya que las fotografías son “un recordatorio de que, sin importar cuán lejos lleguemos, seguimos siendo un solo mundo: observando, manteniendo la esperanza y aspirando a llegar más alto”.

    En una de las fotografías se observa el planeta completo con el azul del océano predominante, remolinos de nubes blancas y una gran masa terrestre de color marrón que corresponde a África, una imagen que evoca una captada por la misión Apolo 17.

    Artemis-Tierra
    Vista de la Tierra tomada por el astronauta de la NASA y comandante de la misi&oacute;n Artemis II, Reid Wiseman, desde una de las cuatro ventanas principales de la nave espacial Ori&oacute;n tras completar la maniobra de inyecci&oacute;n translunar el 2 de abril de 2026.

    Vista de la Tierra tomada por el astronauta de la NASA y comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, desde una de las cuatro ventanas principales de la nave espacial Orión tras completar la maniobra de inyección translunar el 2 de abril de 2026.

    La otra fotografía muestra un tercio de la Tierra asomándose a través de la ventana de la cápsula Orion, que también muestra la fortaleza de la nave.

    Las impresionantes imágenes fueron tomadas por el comandante de la misión, Reid Wiseman.

    La cápsula Orion que transporta a cuatro astronautas en la misión Artemis II de la NASA realizó el jueves 2 de abril un encendido clave de sus propulsores, que puso a la tripulación en una trayectoria que los aleja de la órbita terrestre en dirección a la Luna.

    Este viernes la nave se encontraba a 100.000 millas (160.000 kilómetros) de la Tierra, un hito que convierte a los cuatro astronautas de Artemis II en los primeros seres humanos en salir de la órbita de nuestro planeta desde que la tripulación del Apolo 17 viajara a la Luna en 1972.

    A diferencia de esa misión, Artemis II no alunizará y solo tiene previsto alcanzar la órbita de ese satélite antes de regresar a la Tierra, en un trayecto total de diez días.

    Artemis-II
    Victor Glover, Jeremy Hansen y Reid Wiseman trabajan juntos dentro de la nave espacial Orion en su viaje a la Luna.

    Victor Glover, Jeremy Hansen y Reid Wiseman trabajan juntos dentro de la nave espacial Orion en su viaje a la Luna.

    Durante su paso por la cara oculta del satélite, previsto para el 6 de abril, los tripulantes de la Orión se encontrarán a más de 400.000 kilómetros de distancia de la Tierra y superarán el récord establecido por el Apolo 13 para una misión que transporta seres humanos.

    Al comandante Wiseman, lo acompañan la especialista Christina Koch y el piloto Victor Glover, los tres de la NASA, así como Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA).

    Tras casi tres años de entrenamiento, la tripulación es la primera en volar en el programa Artemis de la NASA, una serie de misiones multimillonarias creadas en 2017 para establecer una presencia estadounidense a largo plazo en la Luna durante la próxima década y más allá.

    Con EFE y Reuters

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Montevideo

    El MPP “procesa el golpe” tras la decisión de Orsi sobre el transporte, mientras la gestión de Bergara respira aliviada

    Por  Santiago Sánchez  y Lucía Cuberos
    Informe sobre municipios

    Hay 23 municipios con niveles bajos de acceso a infraestructura y servicios básicos

    Por Redacción Búsqueda
    Agro

    Censo Agropecuario: menos predios, pero más grandes, y aumento de mujeres a cargo

    Por Agro de Búsqueda
    Presidencia

    Cristina Zubillaga asumirá como directora ejecutiva de Agesic tras Semana de Turismo

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    El Ministerio del Interior busca mejorar los controles de ingreso a las canchas para combatir la violencia en el fútbol.

    Otro paso contra la violencia en el fútbol: nueva unidad policial, posible app y más límites a la lista negra

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Leña al fuego: la campaña rusa para infiltrar medios de comunicación en Argentina

    Leña al fuego: la campaña rusa para infiltrar medios de comunicación en Argentina

    Vista de la Tierra tomada por el astronauta de la NASA y comandante de Artemis II, Reid Wiseman, desde una de las ventanas de la nave espacial Orión tras completar la maniobra de inyección translunar el 2 de abril de 2026. La imagen muestra dos auroras (arriba a la derecha y abajo a la izquierda) y luz zodiacal (abajo a la derecha) visible durante el eclipse solar de la Tierra.

    La NASA publica las primeras fotos de la Tierra tomadas por la misión Artemis II rumbo a la Luna

    Por France 24
    “No son pequeños productores” los que incumplieron los tiempos de espera, confirmó el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti.

    “Si no logramos controlar la garrapata, se nos puede venir algo parecido a la aftosa”, avisó el ministro Alfredo Fratti

    Por Mauro Florentín
    // Leer el objeto desde localStorage