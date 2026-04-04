La NASA publica las primeras fotos de la Tierra tomadas por la misión Artemis II rumbo a la Luna

La tripulación de la misión Artemis II de la NASA publicó las primeras fotografías que ha tomado de la Tierra a medida que avanza su misión de sobrevuelo lunar de 10 días.

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Este vuelo marca la primera vez que los humanos viajarán más lejos de la Tierra que nunca antes y pondrá a prueba los sistemas con vistas a una futura base lunar y a misiones a Marte.

Las dos imágenes que ofrecen una vista de la Tierra estaban acompañadas por un mensaje de la NASA que subraya que las fotografías son “un recordatorio de que, sin importar cuán lejos lleguemos, seguimos siendo un solo mundo: observando, manteniendo la esperanza y aspirando a llegar más alto”.

En una de las fotografías se observa el planeta completo con el azul del océano predominante, remolinos de nubes blancas y una gran masa terrestre de color marrón que corresponde a África, una imagen que evoca una captada por la misión Apolo 17.

La otra fotografía muestra un tercio de la Tierra asomándose a través de la ventana de la cápsula Orion, que también muestra la fortaleza de la nave.

Vista de la Tierra tomada por el astronauta de la NASA y comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, desde una de las cuatro ventanas principales de la nave espacial Orión tras completar la maniobra de inyección translunar el 2 de abril de 2026.

Las impresionantes imágenes fueron tomadas por el comandante de la misión, Reid Wiseman.

La cápsula Orion que transporta a cuatro astronautas en la misión Artemis II de la NASA realizó el jueves 2 de abril un encendido clave de sus propulsores, que puso a la tripulación en una trayectoria que los aleja de la órbita terrestre en dirección a la Luna.

Este viernes la nave se encontraba a 100.000 millas (160.000 kilómetros) de la Tierra, un hito que convierte a los cuatro astronautas de Artemis II en los primeros seres humanos en salir de la órbita de nuestro planeta desde que la tripulación del Apolo 17 viajara a la Luna en 1972.

A diferencia de esa misión, Artemis II no alunizará y solo tiene previsto alcanzar la órbita de ese satélite antes de regresar a la Tierra, en un trayecto total de diez días.

Artemis-II Victor Glover, Jeremy Hansen y Reid Wiseman trabajan juntos dentro de la nave espacial Orion en su viaje a la Luna. NASA

Durante su paso por la cara oculta del satélite, previsto para el 6 de abril, los tripulantes de la Orión se encontrarán a más de 400.000 kilómetros de distancia de la Tierra y superarán el récord establecido por el Apolo 13 para una misión que transporta seres humanos.

Al comandante Wiseman, lo acompañan la especialista Christina Koch y el piloto Victor Glover, los tres de la NASA, así como Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA).

Tras casi tres años de entrenamiento, la tripulación es la primera en volar en el programa Artemis de la NASA, una serie de misiones multimillonarias creadas en 2017 para establecer una presencia estadounidense a largo plazo en la Luna durante la próxima década y más allá.

Con EFE y Reuters

FUENTE:FRANCE24