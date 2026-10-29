Sobre declaraciones del prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz

Sr. director:

Registrate gratis y seguí leyendo Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción. SUSCRIBITE

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Hay confesiones que honran a quien las hace y otras que, sin quererlo, absuelven a todos los demás. A esta segunda especie pertenece la que el prosecretario de la Presidencia, doctor Jorge Díaz, ofreció esta semana en la entrevista con En clave país: fue víctima de una rapiña y tiene un arma.

No seré yo quien le reproche el miedo, que es patrimonio de todo oriental que alguna vez sintió el caño en la nuca. Tampoco discuto su derecho a tenerla dentro de la ley. Lo que asombra no es el hombre, sino el personaje. Quien así habla no es un vecino cualquiera. Es el exjuez penal, el exfiscal de Corte que puso en marcha el sistema acusatorio, y hoy ocupa uno de los despachos del piso 11. Cuando un hombre de esa toga y de esa silla nos dice que para sentirse seguro necesita un revólver, no nos da una noticia personal. Nos entrega el diagnóstico más severo que se haya hecho de la gestión a la que pertenece.

Y lo hace en la peor hora. Días antes, el mismo jerarca calificó de muy preocupante la cantidad de armas que circulan en el país. Recordó que cerca de tres de cada cuatro homicidios se cometen con ellas y admitió que los homicidios crecieron un 13% en los primeros nueve meses del año. En la propia entrevista advirtió que muchas armas legales terminan, por robo, en el mercado negro. El prosecretario describe el incendio con precisión de bombero y, a renglón seguido, confiesa haber sumado una pieza más al arsenal que lo desvela.

Pero la paradoja no termina en el cajón de la mesa de luz. El doctor Díaz es también nuestro más elocuente fiscal del punitivismo. Nos recuerda que la población carcelaria se triplicó en dos décadas, de menos de 5.000 a más de 17.000 presos, sin que el delito cediera. Rechaza con desdén el “modelo Bukele” y la demagogia de las penas. Son palabras justas, y las suscribo. Pero en abril este mismo jerarca exhibía como logro que en 2025 hubieran aumentado “en forma importante” los imputados y condenados. ¿En qué quedamos, señor prosecretario? ¿El punitivismo se condena en los estudios de televisión y se factura como mérito en el balance de gestión?