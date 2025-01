Sobre la eutanasia y el rol del Partido Colorado

Sr. Director:

La política siempre ha sido una danza entre los que miran hacia adelante y los que se aferran al pasado. El Partido Colorado de Batlle y Ordóñez lo entendía con claridad cuando propugnaba que la lucha política debe plantearse entre reformistas y conservadores. Él, con su visión transformadora, enfrentó los mismos temores que hoy nos acechan: el miedo de quienes confunden prudencia con parálisis, moral con dogma y tradición con excusa para perpetuar la inacción.

En la legislatura pasada, esa eterna tensión cobró vida de nuevo con el debate sobre la eutanasia. Fue Ope Pasquet, un colorado cabal y batllista —si me permiten la digresión—, quien tuvo el coraje de presentar un proyecto que ponía en el centro lo que realmente importa: la dignidad y la libertad del individuo. Pero la propuesta naufragó sepultada por la inercia de quienes prefirieron esconderse tras la excusa —típica de los conservadores— de que no era el momento oportuno. Con su negativa, no solo aplazaron un debate, negaron a cientos de uruguayos un derecho esencial: decidir sobre su propio sufrimiento.

Y ahora, mientras desde el Frente Amplio se anuncia la intención de retomar esta iniciativa, no puedo evitar preguntarme: ¿cómo es que dejamos escapar una bandera tan nuestra? Porque, no nos engañemos, la responsabilidad no está solo en quienes frenaron la propuesta, está también en nosotros, en un Partido Colorado que perdió el impulso reformista y cedió espacio donde no debía, un partido que permaneció apático cuando sus legisladores hacían oídos sordos a su exhortación de tratar el tema.

¿Cómo puede ser que el partido de las grandes reformas sociales y económicas se haya permitido vacilar ante una causa tan justa? Quizás es la señal de esa verdad que nos cuesta reconocer: el batllismo tiene sus días contados. No nos engañemos, si hoy otros partidos avanzan donde nosotros retrocedimos, no es culpa de ellos, es nuestra, por no haber hecho valer la tradición de desafiar al statu quo con valentía.