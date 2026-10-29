Sobre los Beatles

La vida me ha otorgado últimamente un hermoso e inesperado regalo. Como algunos sabrán, me dedico a la música y en mi condición se me ha encargado producir y dirigir en una fiesta un show de covers de los Beatles, compuesto de sus canciones más populares. Para realizar esto con propiedad, tuve que sumergirme nuevamente después de muchos años en el universo único y maravilloso de estos cuatro músicos fantásticos y excepcionales, lo que me produjo un estado emocional muy parecido al que viví entre los años 1962 al 1964 en mi adolescencia, cuando en la esquina de mi barrio Arroyo Seco con mis amigos a las seis de la tarde escuchábamos desde una humildísima radio Spica el programa Beatlemanía, conducido por el inolvidable Elías Turubich. Este estado solo puede definirse con la palabra éxtasis.

La teoría del caos nos habla de un fenómeno llamado “atractor extraño”. Este se da cuando una serie de circunstancias aparentemente inconexas y sin una vinculación visible, con el tiempo van convergiendo en un punto o foco en el cual la confluencia e interacción de todas ellas produce un fenómeno trascendental e imprevisto, y de consecuencias gigantescas. Reduciendo esto a una frase, se trata de la famosa mariposa que volando en Brasil provoca un vendaval en la India. Pero en este caso no hablamos de una mariposa solitaria, sino de un conjunto de sucesos y desarrollos que van convergiendo en ese nodo final explosivo.

Un ejemplo visual es el de un cuenco (un cono invertido) en el cual se hacen girar un conjunto de bolitas. Las bolitas giran, se entrechocan, cambian su trayectoria, incluso algunas son despedidas fuera del cuenco, pero al cabo todas terminan apelotonadas en el fondo, inexorablemente.

Si las bolitas fueran de uranio 235 y entre todas tuvieran un peso de 50 kilos, al llegar al fondo se obtendría la llamada masa crítica, y explotaría una bomba atómica. Así funcionó la bomba de Hiroshima. La masa crítica estaba dividida en dos partes y por medio de un cañoncito se disparó en el momento adecuado una contra la otra y se logró la explosión.

Señalemos ahora cuáles fueron los fenómenos que llevaron implacablemente a que acontecieran los Beatles. Algunos fueron avances tecnológicos como la producción y transmisión de la electricidad, el desarrollo de artilugios generadores y reproductores de sonido como altavoces, micrófonos y fonógrafos, la aparición de medios audiovisuales como la radio y la televisión, la electrónica y sus componentes como las válvulas de vacío y sus sucesores, los transistores, los instrumentos musicales como los pianos, órganos y guitarras eléctricas y sus amplificadores, que introdujeron las técnicas necesarias para que la música se volviese un enorme negocio basado en la difusión masiva. En segundo lugar, circunstancias sociales derivadas del fin de la Segunda Guerra Mundial, que dejó heridas que a la vez causaron la necesidad urgente y profunda de un gran cambio social y cultural que permitiera en parte olvidar y en parte superar el pasado. En tercer lugar, el advenimiento de una generación que se rebeló contra los valores de sus padres y abuelos, buscando una nueva forma de ver el mundo y de actuar sobre él, y que además, como una nueva capa social con mucho mayor poder adquisitivo, empezó a tener una gran influencia sobre el total de la comunidad. Como cuarta cosa, la prosperidad económica posibilitó el surgimiento de la sociedad de consumo, con una enorme cantidad de bienes antiguos y nuevos a disposición de cada vez más personas, y la existencia de los intelectuales como una clase especial de personas dedicadas exclusivamente a generar ideas sociales, artísticas y políticas.

Añadimos también el desarrollo del transporte, en especial el aeronáutico, que hizo mucho mas fáciles los viajes entre lugares lejanos y el conocimiento de primera mano de gentes y culturas diferentes a la propia.

Y por fin la revolución sexual producida por la introducción de los anticonceptivos tuvo también un papel fundamental y liberó a las mujeres de sus pesadas cargas en materia social, permitiéndoles tener una mucha mayor libertad personal y un acceso a áreas hasta ese momento reservadas a los hombres. Las mujeres y los jóvenes fueron los verdaderos protagonistas de los 60.

La nueva música popular negra de Estados Unidos tuvo una influencia enorme en los Beatles. De hecho, Paul McCartney en su biografía escrita por su amigo Barry Miles explicitamente reconoce en la composición de muchas de sus canciones la inspiración directa de artistas como Chuck Berry, Little Richard o Ray Charles. Literalmente se refiere a casos como In My Life, inspirada en Smokey Robinson and the Miracles; Lady Madonna, en Fats Domino; The Long and Winding Road en Ray Charles, y I’m Down, en Little Richard: el hecho de que la música americana entrase a Gran Bretaña por el puerto de Liverpool fue otro hecho decisivo, porque allí se escuchaban los discos americanos antes que en ningún otro lugar.

Y como factor principal y decisivo, los propios artistas, en cierto modo integrantes de un movimiento como el rock, revolucionario en sí mismo, pero también creadores de algo excepcional y que trascendió los límites de lo conocido en materia musical y estética. A su enorme talento ellos unieron una buena educación, a pesar de provenir de la clase obrera, porque la Gran Bretaña de posguerra dio mucha importancia a la instrucción pública. Por otra parte, su virginidad en materia de conocimientos musicales era total, al punto de que Paul y George en cierta ocasión cruzaron la ciudad para ir a copiarle un simple acorde de si séptima a un guitarrista que lo sabía. Esta ignorancia de las normas musicales permitió que se enfrentaran a la creación de una manera despreocupada y sin prejuicios, algo fundamental para que su música fuera tan rupturista y novedosa. Es casi imposible transmitir a un joven actual la sensación que podía experimentar un adolescente de los años 60 al escuchar a los Beatles; la música que hacían era demasiado buena, original y absolutamente diferente a todo lo anterior.

Resumiendo, visto desde el punto de vista de los Beatles y su época, se puede revertir el concepto de atractor antes mencionado e imaginarlos como, y valga la redundancia, atrayendo hacia sí todas esas fuerzas descritas para que se cristalizaran en ellos y luego los impulsaran con una fuerza extraordinaria hacia su futuro y sus logros.

En la actualidad el estudio de fenómenos como estos está ampliando el conocimiento humano del futuro, si bien regiones enormes están aún por explorar y desentrañar.

Alberto Magnone