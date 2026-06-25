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    “Terminar con el paisito”

    Sr. director:

    El editorial de Búsqueda del pasado 18 de junio trata con altura uno de los frenos mentales que nos hemos autoimpuesto, como colectivo, los uruguayos. Quizá la noción de “paisito” ya se ha convertido en uno de los más significativos obstáculos para construir tiempos mejores.

    Como testimonio de mi coincidencia con el espíritu de ese editorial, permítame reproducir un parágrafo de mi libro recientemente publicado:

    Leé además

    Juan Martín Posadas

    La Junta de Transparencia y Etica Pública
    MSE

    La bandera de Uruguay

    “Parecemos abrumados por la conciencia de haber sido y el temor a poder ser. Referirse a Uruguay como ‘paisito’, implicando una valoración negativa que nos limita, encierra el mismo sinsentido que llamar ‘arbolito’ a un bonsái. El bonsái no es un árbol frustrado. Refleja belleza, imperfecciones y completitud, aunque esté constreñido a las dimensiones del entorno en el que fue creado. El bonsái no puede existir si no es tratado con cariño, constancia y cuidadosa dedicación. Este libro tampoco podría existir sin ese cariño, constancia y cuidadosa dedicación que Uruguay necesita y merece recibir de sus habitantes”.

    Atentamente.

    Isidoro Hodara

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