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    Trabajadores, sindicatos, gobierno y patrones

    Sr. director:

    Uno de los engranajes que hacen funcionar la máquina que conforman la sociedad y el Estado es la relación entre obreros y patrones, en la práctica sindicatos y cámaras empresariales, o grandes empresas, teniendo al Estado, principalmente a través del Ministerio de Trabajo (MTSS), como mediador y en ciertos casos y oportunidades como factor de decisión. Venimos de transitar por duros conflictos en la pesca, la construcción y la operativa de Katoen Natie que han sido los escenarios de las últimas disputas importantes entre obreros y patrones.

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    Y dadas las condicionantes que imperan se vienen complicados conflictos en varias ramas de actividad, ya veremos disputas y negociaciones en Conaprole, la distribución del gas, los funcionarios del Estado y en alguna (o varias) otras áreas de actividad. La situación actual estimula y obliga a los sindicatos a reclamar, a demandar mejoras salariales y mejores condiciones de trabajo, en algunos casos excediendo lo lógico y esperable.

    La realidad determina y condiciona a los sindicatos, están obligados a “echar la falta” (como en el truco) o el “órdago” (como en el mu). Si pudiéramos analizar la situación despojándonos de ideología y preconceptos, deberíamos felicitar y aplaudir la acción de los sindicatos, porque en la confrontación permanente que mantienen obreros y patrones nunca los sindicatos tuvieron (y no sé si volverán a tenerlo) condicionantes tan favorables.

    En la distribución (reparto) de áreas de actividad del Estado, el actual gobierno decidió que el MTSS fuera ocupado y dirigido por el Partido Comunista (PC) y que su ministro fuera el secretario general del mismo. Como la media de todas las agrupaciones políticas, el PC está integrado por personas convencidas de sus posturas políticas, correctos y coherentes, honrados y honorables, defensores de ideales que en muchas oportunidades les han ocasionado complicaciones y persecuciones, pero en general personas con el mismo componente de maldad y bondad que el resto de nosotros.

    Al asumir como jerarcas en el MTSS no dejaron en suspenso sus convicciones y sus certezas, son parte de ellos y como a todos estas los condicionan. El posicionamiento de un comunista en nuestra sociedad y en el mundo tiene sus bases en la lucha de clases, consideran que la sociedad está dividida entre opresores y oprimimos, explotadores y explotados; critican al capitalismo que acusan como la causa principal de la explotación; aspiran a eliminar la propiedad privada, en especial la de los medios de producción, para así hacer desaparecer el lucro y todo traza el camino a transitar para llegar a la abolición del Estado y la eliminación de las clases sociales.

    Quien no aspire a eliminar el Estado, a que desaparezca el capitalismo y eliminar la propiedad privada no es comunista, sencillo. Por lo tanto podemos discrepar con posturas y actitudes de los jerarcas del MTSS, en especial de su ministro, pero no podemos ofenderlos acusándolos de no ser comunistas. Imaginen un partido clásico donde se enfrenten Peñarol y Nacional, y que el árbitro fuera Ignacio Ruglio, como decía el gran Eduardo D´Angelo: “¿usted no desconfiaría?”.

    El gobierno condicionó y condenó la relación entre sindicatos y patronales desde el comienzo, las organizaciones obreras están obligadas a presentar listas de demandas y obligar a que estas sean negociadas y muchas de ellas concedidas. La frase o sentencia “la razón del artillero” pocas veces tiene tanta pertinencia. Y la realidad les ha mostrado que hay que llevar la lucha por estas demandas hasta el final, sin importar o estar condicionados por tiempos económicos o daños colaterales a la economía y a la sociedad toda.

    Saben con exactitud lo que piensan quienes deben mediar en los conflictos, saben que las presiones “pesadas” tendrán una cierta dirección, que si bien hoy hay escritorios que separan a jerarcas del gobierno con los compañeros de lucha, tienen la certeza de que la balanza está cargada, volcada hacia una de las partes. No nos podemos quejar, al menos no ahora, porque el reclamo se debería haber hecho cuando se decidió entregar el MTSS al PC, nos queda esperar y ver cómo nos afecta cada uno de los conflictos que se avecinan. A no quejarse si no nos quejamos.

    Daniel H. Báez

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