Un partido tradicional

Desde esas bases, para la gente, la conciencia política adquirida no se pierde en decisiones como las presentes, cualquiera sea el tenor de la campaña opositora. Y, por ella misma, no se guardan rencores. Incluso a salidas de tono, como la de algunos exministros oficialistas ante el resultado. Más sensato es recurrir al consuelo de la alternancia, olvidando que al igual que el Partido Colorado, el Frente también puede perdurar en el gobierno.

Tiempos nuevos

Es el tiempo del relevo, del pensar y actuar de nuevas generaciones. Puedo decirlo con propiedad pues no me duelen prendas. He cedido y acotado mi participación en la política y en mi familia. Me gusta pensar que algo debemos haber hecho bien en tanto son mejores que yo.

Por Luis Fabre