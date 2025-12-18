Sr. director:

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

No es la primera vez que escribo dirigiéndome a usted, el director del medio periodístico que más amo y por tabla a sus distinguidos lectores, porque para mí es un placer participar de un medio como lo es el semanario Búsqueda. Como ya es costumbre, vuelvo a escribir unas líneas para retomar lo que considero un imperativo moral: la de insistir sobre la necesidad de un Poder Ejecutivo colegiado y de la defensa de la democracia republicana en desmedro de la tan injustamente glorificada democracia liberal. Pero lo haré tratando siempre de hacerlo desde diferentes ángulos y enfoques. Esta vez no será la excepción.

En tiempos de complejidades políticas y sociales crecientes —como los problemas de inseguridad, pobreza infantil, actos polémicos que rayan la corrupción o problemas éticos como el caso Marset y la supuesta mentira de autoridades del Ejecutivo en el Parlamento, la salida apresurada a decir que se rescindía el contrato con Cardama y la marcha atrás rápida de no saber si se rescinde o no dicho contrato—, se vuelve imprescindible e ineludible reflexionar y tratar de generar debate en la ciudadanía sobre la naturaleza y los instrumentos de nuestra democracia. Democracia que ojalá vuelva a ser más republicana que liberal y más directa que representativa.

En Uruguay, la vigencia de un colegiado integral, donde no exista más la figura del intendente ni la del presidente y que los ejecutivos no sean unipersonales, no es una mera formalidad administrativa. Por el contrario, constituye un mecanismo esencial para garantizar decisiones colectivas, equilibrio de poder y participación ciudadana efectiva. ¿Acaso no es eso una verdadera democracia republicana como mandata el art. 82 de nuestra Constitución? ¿No es eso, de verdad, una democracia plena?

El republicanismo clásico y humanista que defiendo —a diferencia de la visión que más predomina en la actualidad, que es la liberal-instrumental—, donde tenemos defensores desde el romano Cicerón y el griego Aristóteles hasta pensadores modernos como la filósofa Hannah Arendt y el politólogo uruguayo Pablo Ney Ferreira, nos recuerda que la libertad política no se limita a la ausencia de tiranía, sino que se ejerce plenamente en un marco de responsabilidad cívica y deliberación colectiva. La democracia republicana uruguaya, heredera del espíritu de Batlle y Ordóñez, ha demostrado históricamente que las instituciones colegiadas fortalecen la transparencia y la estabilidad, evitan la concentración de poder y fomentan la deliberación como eje de la acción pública.