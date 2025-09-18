Un polémico evento en la Presidencia de la República

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

El art. 8 de la Constitución es muy claro: “Todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes”.

La Biblia, en Génesis 1:27-28, es clara: “Y Dios creó el hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos”. En Deuteronomio 22:5, dice: “La mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque es abominación para el señor tu Dios quien hace tales cosas”.

No trato de difundir preceptos religiosos, porque nuestra Constitución en su artículo 5 claramente dice que todos los cultos son libres y que el Estado no sostiene religión alguna. Refiero esas expresiones bíblicas para significar que desde tiempos pretéritos y en un texto universalmente respetado, como la Biblia, se hace referencia a dos géneros solamente.

No se pretende tampoco calificar de abominables a las personas con disforia de género, solo considero que el desarrollo de sus inclinaciones sexuales se deben realizar en el ámbito privado, respetando a aquellos a quienes esas actitudes no nos resultan merecedoras de estar siempre en permanente exhibición pública.

Por ello, es absolutamente cuestionable que en el ámbito de la Presidencia de la República se desarrollen “eventos” con personas que solo aprovechan un falso relato de discriminación, cuando en realidad lo que buscan es lucrar, como lo hacen otros “colectivos”, al amparo de una demagogia perversa que fractura la sociedad alentando la aparición de “minorías perseguidas”, a las cuales y sin ningún fundamento el Estado les brinda apoyos en determinados rubros, al margen de lo que establece el artículo 8 de la Carta Magna.

Claro, los talentos y las virtudes no se obtienen ni desarrollan disfrazándose, inyectándose hormonas, bótox y más, ni pintarrajeándose, tatuándose o con vocabulario soez y ordinario.

Los talentos los desarrollan los que estudian, los que son responsables, los que reciben una buena educación en sus hogares primero y luego en centros educativos con docentes vocacionales y preparados, no con militantes gremiales que cuestionan los “rituales patrióticos” mientras exhiben banderas que nada tienen que ver con nuestra historia, ni con autoridades de la enseñanza que tratan a los educandos como “los gurises y las gurisas”. Perdónenlos, José P. Varela, Enriqueta Compte y Riqué, Luisa Luisi y tantos otros adalides de la educación.

Las virtudes se afirman y prosperan en el respeto irrestricto de los valores de familia, respeto, honestidad, responsabilidad, humildad, perseverancia y muchos otros que hoy existen solo en el diccionario.

Terminemos de crear más dependencias o cargos para “defender” los derechos de estos “colectivos” con acrónimos también raros… Para qué Inddhh, Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, direcciones de Género en ministerios e intendencias, en la enseñanza… ¡por favor! Para qué tantos cargos y en manos de hombres que fungen como mujeres, que seguramente consultan con el urólogo y no con ginecólogos, con el único “mérito” de sentirse discriminados, o a cargo de mujeres sin formación académica reconocida.

Los ministerios, las empresas y la enseñanza públicas que cumplan con sus reales objetivos. Las intendencias que limpien, alumbren, arreglen veredas y calles, mantengan espacios públicos, saneamiento y cementerios, nada más… y que lo hagan bien.

A las mujeres que apelan casi con histeria a reclamar lugares en listas de candidatos por su condición de tales, recordarles que Alba Roballo, Julia Arévalo, Margareth Thatcher, Angela Merkel, Hillary Clinton, Michelle Bachelet, Indira Ghandi, Giorgia Meloni y tantas más no necesitaron recurrir a ese arbitrio.

Porque, Sr. director, los realmente discriminados son los que no pueden comer, los que no acceden a una adecuada asistencia sanitaria, los que abandonan sus estudios, los que están sin trabajo, los que se ven obligados a abandonar el país en busca de un mejor porvenir. Esos son los verdaderamente discriminados, el resto, somos todos iguales y tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones.

Guillermo Facello