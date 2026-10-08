Uruguay ante el reto democrático

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Uruguay enfrenta uno de los desafíos más serios y trascendentes de su historia reciente, aunque paradójicamente no siempre ocupe el lugar central que merece en la discusión pública. La caída sostenida de la natalidad no es una especulación ni una alarma infundada. Es una realidad estadística contundente, verificable año tras año, cuyos efectos ya comenzaron a hacerse sentir y que, de persistir, condicionará profundamente la viabilidad económica, social, cultural e incluso institucional del país.

Cuando nacen menos uruguayos, lo que está en juego no es únicamente el equilibrio entre generaciones. Con el paso del tiempo disminuye la población en edad de trabajar, se reduce la cantidad de contribuyentes que sostienen la seguridad social y aumenta la presión sobre los sistemas de salud, cuidados y asistencia. Pero existe además una consecuencia menos advertida y no menos importante. También se contrae el mercado interno, se achica la base de consumidores y se limita la capacidad de generar actividad económica. Menos población significa, en términos generales, menos producción, menos consumo, menos inversión y menor dinamismo.

La escala demográfica importa. En un mundo donde los países compiten por inversiones, talento, innovación y oportunidades, una sociedad que envejece aceleradamente y no logra renovarse pierde atractivo relativo, reduce su potencial de crecimiento y ve restringida su capacidad de adaptación frente a desafíos cada vez más complejos. La disminución sostenida de la población no constituye solamente un problema social. Es también un problema económico, estratégico y de desarrollo nacional.

Lo más preocupante es que este fenómeno no pertenece a un futuro lejano. Ya está ocurriendo. Los datos son públicos, consistentes y ampliamente conocidos. Sin embargo, la respuesta política parece estar muy lejos de la magnitud del desafío.

Y aquí surgen preguntas inevitables. ¿Cómo es posible que, frente a indicadores tan objetivos, persistentes e inquietantes, el tema no ocupe un lugar prioritario en la agenda nacional? ¿Qué explica esta llamativa insuficiencia de respuestas? ¿Se trata de una visión excesivamente cortoplacista de la política, de la dificultad para abordar problemas cuyos efectos se despliegan gradualmente o de una preocupante subestimación de sus consecuencias?

Resulta difícil comprender que un fenómeno capaz de comprometer la sostenibilidad del sistema previsional, el crecimiento económico, la disponibilidad futura de recursos humanos y la propia dimensión del país no provoque una movilización política, institucional y social mucho más intensa.

Por eso, este asunto no puede quedar restringido al ámbito privado ni ser considerado exclusivamente una cuestión familiar. Fomentar la natalidad debe entenderse como una política de desarrollo nacional. No se trata de imponer decisiones personales ni de interferir en la libertad de las personas, sino de crear condiciones reales para que quienes desean formar una familia puedan hacerlo sin enfrentar obstáculos económicos, laborales o habitacionales que transformen ese proyecto en una carga excesiva o en una apuesta incierta.

Ello requiere medidas concretas y sostenidas, entre ellas, el apoyo efectivo a las familias jóvenes, el acceso a la vivienda, los incentivos fiscales vinculados a la crianza, sistemas de cuidados eficientes, educación de calidad y marcos laborales que permitan compatibilizar trabajo y vida familiar. Pero exige también algo más profundo. Ofrecer a los jóvenes perspectivas razonables de estabilidad, progreso y confianza en el futuro. Cuando esas perspectivas se debilitan, no solo se postergan la maternidad o la paternidad; se posterga el propio proyecto de vida dentro del país.

Existe además una dimensión cultural que no debería ignorarse. Una sociedad que pierde confianza en su capacidad de proyectarse hacia el futuro termina debilitando sus lazos de pertenencia, su cohesión y su identidad colectiva. La confianza, la estabilidad de los vínculos, la solidaridad intergeneracional y la valoración de la familia como ámbito de desarrollo humano no son aspectos secundarios. Constituyen parte del entramado que permite a una nación renovarse y perdurar.

En definitiva, la baja natalidad no es un fenómeno aislado ni sectorial. Está directamente vinculada con la economía, la inversión, el empleo, el consumo, la innovación, la sostenibilidad fiscal y la competitividad. Ignorarla, minimizarla o relegarla a un segundo plano equivale a desatender una de las variables más determinantes del futuro nacional.

Un país que no promueve las condiciones para sostener y renovar su población no solo envejece. Se reduce en tamaño, pierde vigor económico, disminuye su capacidad de influencia y compromete sus posibilidades de desarrollo. La demografía no es destino, pero sí establece límites y condicionantes difíciles de revertir. Por eso, cuanto más se demoren las respuestas, más costosas y menos eficaces serán las soluciones.

Uruguay enfrenta muchos desafíos. Sin embargo, pocos poseen un carácter tan silencioso, persistente y decisivo como este. Porque una nación puede recuperarse de crisis económicas, corregir errores políticos o superar coyunturas adversas. Lo que resulta mucho más difícil es revertir una tendencia demográfica que, una vez consolidada, puede terminar condicionando durante generaciones la vitalidad, la prosperidad y la propia continuidad del país tal como hoy lo conocemos.

Dr. Jorge Cassinelli