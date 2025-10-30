Uruguay y el narcotráfico (I)

Sr. director:

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Durante años, Uruguay se contó a sí mismo una historia confortable: la del oasis del sur, la democracia más estable, el país distinto. Nos convencimos de que los males de la región —narcotráfico, corrupción, violencia— eran ajenos. Pero el relato se quebró. Hoy el crimen organizado no toca la puerta: vive adentro. Controla barrios, penetra instituciones, corrompe voluntades y desafía al Estado. Uruguay dejó de ser país de tránsito para convertirse en territorio de disputa. Y cuando el miedo ocupa el lugar de la ley, el Estado deja de gobernar: apenas sobrevive.

El atentado con granada contra la fiscal general interina, Mónica Ferrero, no fue un hecho policial más, sino una advertencia mafiosa. El crimen ya no teme a la Justicia: la desafía. Lo verdaderamente inquietante es la tibieza política ante semejante señal. El narcotráfico no avanza solo por su poder económico, sino por el silencio de quienes deberían enfrentarlo. La indiferencia es su mejor aliada.

Las cifras hablan: Uruguay tiene más de 600.000 armas registradas, el triple que hace una década. Los homicidios vinculados al crimen organizado aumentan, y el Puerto de Montevideo se ha vuelto un punto clave del tráfico internacional de cocaína. Esa realidad no surgió de golpe: fue el resultado de años de omisiones y discursos cómodos. Lo más peligroso no es la violencia, sino su normalización. Ese “ya nada me sorprende” que se repite en las charlas cotidianas es la verdadera derrota cultural. Cuando una sociedad se acostumbra al miedo, la democracia empieza a apagarse.

Los narcos no solo venden droga: gobiernan territorios, reparten ayuda, compran lealtades. Allí donde el Estado se ausenta, ellos ocupan su lugar. Y cada vez que un joven aprende que el dinero rápido vale más que el esfuerzo, la República pierde una generación. Esa es la derrota moral que nos carcome.