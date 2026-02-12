  • Cotizaciones
    jueves 12 de febrero de 2026

    Uruguay y la OCDE

    Sr. director:

    En el artículo publicado en Búsqueda del día 5 de febrero de 2016, se habla de las cosas que debería hacer Uruguay para aspirar a ser miembro de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

    Ricardo Lanzarini

    La política cultural del actual gobierno
    María Victoria Pereira Flores

    Uruguay y el petróleo

    Desde mi humilde opinión, Uruguay no debería hacer nada al respecto porque no sería beneficioso para nuestro país ingresar a un organismo cuyo único interés es imponer el aumento de la presión tributaria en los países y solo beneficia a un grupo de funcionarios que creen que están por encima de los valores éticos internacionales.

    Uruguay no necesita el ingreso a la OCDE, y mucho menos después de haber sido arbitrariamente colocado por ella en listas grises y negras.

    La OCDE es un organismo que se maneja con criterios que no favorecen el desarrollo de países como Uruguay, muy por el contrario, impone desde lejos conductas que no son favorables para nuestro país. Ha intentado imponernos determinados parámetros de conducta que van contra nuestra Constitución y nuestras tradiciones, y ha querido que se viole el derecho a la intimidad que constituye el secreto bancario, garantía del ciudadano contribuyente.

    Lo he manifestado en muchas oportunidades, no entiendo ni comparto el interés de nuestro Ministerio de Economía en solicitar el ingreso a la OCDE, creo que es una posición caprichosa, que debería ser resuelta por el sistema político en una discusión franca donde se informe cuáles son los daños que efectivamente nos ha ocasionado la OCDE y cuáles serían los hipotéticos beneficios de ingresar a ella.

    Dr. Fernando Belhot

