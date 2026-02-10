Caso Epstein: Ghislaine Maxwell solo hablará si Donald Trump le concede el indulto

Como era de esperar, Ghislaine Maxwell se negó a responder a las preguntas de una comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La cómplice de Jeffrey Epstein invocó la Quinta Enmienda de la Constitución para no autoincriminarse

Ghislaine Maxwell declara ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el lunes, mientras los legisladores renuevan el escrutinio sobre la red de Jeffrey Epstein.

Ghislaine Maxwell, pieza clave y cómplice directa en la captación y explotación de menores del caso Epstein, ha comparecido este 9 de febrero ante el Congreso a puerta cerrada y por videoconferencia.

La ex aristócrata, que cumple una condena de 20 años en una prisión de Texas, ha optado por el silencio. Se ha acogido a la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense que le permite no responder a ninguna pregunta del comité para no incriminarse.

Embed - ¿Quién es Ghislaine Maxwell, la cómplice y expareja del pederasta Jeffrey Epstein? Jeffrey Epstein?"> También ha lanzado un mensaje directo a Donad Trump: le pide clemencia a cambio de contar todo lo que sabe, para, según ella y limpiar el nombre del presidente, salpicado por su relación pasada con el multimillonario.

“Esto no se detendrá” La estrategia no ha tomado por sorpresa a los legisladores, que ya estaban al tanto que Maxwell se negaría a testificar, pero sí ha enfadado a algunos demócratas que han prometido que esto no acaba aquí.

Embed Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein’s convicted associate and former girlfriend, invoked her Fifth Amendment right and refused to testify before a US congressional committee, with her lawyers saying she would only answer questions if granted clemency. pic.twitter.com/QF6C78An9W — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 10, 2026 “Pero estoy aquí para decirles que los demócratas de la Cámara de Representantes, específicamente los de los Comités de Supervisión y de Justicia, ya que Pam Bondi comparecerá ante nosotros en un minuto, no nos dejaremos intimidar ni distraer. Sabemos quién debe rendir cuentas, y seguiremos adelante, nos aseguraremos de seguir investigando. Esto no nos detendrá”, dijo la representante de Texas, Jasmine Crocket.