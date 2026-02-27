Caso Epstein: Hillary Clinton defiende a su esposo e insiste en la necesidad de convocar a Donald Trump

Este jueves ha sido el turno de Hillary Clinton, y este viernes será el de su esposo Bill Clinton. Ambos llevan meses tratando de evitar que llegara el momento y finalmente accedieron a testificar bajo la amenaza de ser acusados por desacato. Se trata de la primera vez que un expresidente es obligado a declarar ante el Congreso.

Hillary dijo y repitió incansablemente que no conocía personalmente a Jeffrey Epstein , que no recuerda haberlo visto y que solo conoció circunstancialmente a la compañera y compinche de Epstein, Ghislaine Maxwell, la única persona convicta en ese escándalo internacional.

Caso Epstein El gobierno de Estados Unidos omitió archivos del expediente Epstein que mencionan a Trump, según medios

Según el diario Le Monde, no existe “ningún documento conocido en los archivos sobre el depredador sexual que la implique de ninguna manera”, las únicas referencias a la antigua candidata a las presidenciales de 2016 siendo “reseñas de prensa”.

La exsecretaria de Estado también declaró que estaba segura de que su marido no sabía nada de los crímenes del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. “¿Está usted 100% segura de que el expresidente no sabe nada de los crímenes de Jeffrey Epstein?”, le preguntó una reportera, a lo que Hillary Clinton respondió: “Sí, lo estoy”.

Fotos y documentos en los que aparece Bill Clinton en el avión privado de Epstein, o en fiestas organizadas por el magnate, han salido a la luz pública. El expresidente ha reconocido que voló en su avión varias veces a principios de los años 2000 para trabajos humanitarios relacionados con la Fundación Clinton, pero afirmó que nunca visitó su isla privada caribeña y que rompió lazos con él antes de su condena en 2008 en Florida como delincuente sexual.

La audiencia fue a puerta cerrada, lo que provocó la frustración de la ex primera dama y de los demócratas. Poco después de su inicio, la audiencia se interrumpió brevemente debido a la difusión de una foto de Hillary Clinton por parte de una de las diputadas republicanas presentes, en contravención de las normas de confidencialidad vigentes.

La grabación de la audiencia debería hacerse pública posteriormente, probablemente el viernes al final del día, cuando Bill Clinton haya sido también interrogado. Hillary Clinton dijo que esperaba que la grabación de su audiencia fuera difundida “lo antes posible”.

Nuevos elementos comprometedores para Trump

Por otra parte, Hillary Clinton volvió a exigir que el presidente Donald Trump preste declaración bajo juramento, señalando que una comisión comprometida debería obligar a que se publiquen todos los archivos del caso, incluidos los que están aparentemente perdidos.

Los demócratas de la comisión se han hecho eco de un nuevo elemento del caso que podría comprometer aún más a Trump. Según varios medios de comunicación, el Ministerio de Justicia habría impedido la publicación de documentos relacionados con las acusaciones de una mujer que afirma haber sido agredida sexualmente cuando era menor de edad por Jeffrey Epstein y Donald Trump.

“Se trata de documentos que acusan al presidente de los Estados Unidos de hechos muy graves de violencia sexual”, insistió el representante de California Robert García. “Exigimos que el presidente Trump sea citado inmediatamente para testificar ante nuestra comisión”, agregó.

Con Mamen Sala, nuestra corresponsal en Nueva York, y la AFP

FUENTE:RFI